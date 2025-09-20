Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias

Más de 450 trabajadores de media no acuden cada día a sus puestos en las plantas asturianas de Arcelor por incapacidad temporal. En este caso, ... la cifra se refiere solo a las bajas médicas, por lo que no se incluyen las faltas al trabajo por disfrute de vacaciones y permisos retribuidos por diferentes motivos. Afecta al 12% de la plantilla, por lo que el impacto en la operativa es evidente. El absentismo es el problema que más preocupa a las empresas de la región, tal como ha manifestado en reiteradas ocasiones la patronal asturiana.

También a Arcelor, que ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de reducir el absentismo en sus plantas asturianas, con el objetivo de mantener su competitividad frente a otras factorías del grupo siderúrgico. De hecho, en 2022, durante la negociación del octavo acuerdo marco –que regula las condiciones laborales–, trasladó a los sindicatos su intención realizar un análisis exhaustivo, junto con los servicios de prevención, de la duración de las bajas y de las patologías más frecuentes para intentar atajar el problema.

Precisamente, se acaba de firmar un convenio entre la Consejería de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las mutuas para que estas tramiten la prestación de la baja para determinadas contingencias de origen traumatológico. Es la causa de buena parte de las incapacidades temporales que aquejan a la plantilla de la siderúrgica, al tratarse de un trabajo que requiere –en el caso de la producción– esfuerzo físico. Aunque se ha avanzado en la automatización del proceso, todavía es una actividad dura y eso hace mella en los trabajadores.

A esto se suma, explican fuentes sindicales, la reducción de puestos de trabajo efectuada en los últimos años, lo que provoca que «las jornadas estén cada vez más saturadas y en condiciones más precarias y esto lleva a lesiones musculoesqueléticas». Así como el trabajo a turnos, que dificulta el poder llevar unas rutina des sueño y alimentación regulares. La situación se agrava con las reticencias de la multinacional para aplicar el contrato relevo, una fórmula que años atrás utilizaba de manera habitual para dar salida a los empleados de mayor edad y, al mismo tiempo, rejuvenecer la plantilla, apuntan los sindicatos.

Mientras que tiempo atrás la normativa permitía acceder a la jubilación parcial mediante este sistema a los trabajadores con 58 años, ya no es así y en las plantas asturianas de Arcelor hay ahora trabajadores de producción a los que les quedan pocos meses para cumplir los 63. Esta prolongación de la vida laboral repercute directamente en la incidencia de las bajas médicas. Los más damnificados por el absentismo son los trabajadores eventuales, sobre quienes suele recaer la redistribución de la carga de trabajo a la que obligan las ausencias de aquellos con contrato indefinido. Además, para cubrir la tasa de absentismo en Arcelor se necesitarían más empleados temporales que los 761 que hay en la actualidad, aseguran fuentes sindicales.

Temporales

Años atrás, era habitual que estos trabajadores luego se quedasen en la siderúrgica como fijos, pero la situación ha cambiado radicalmente por los planes de descarbonización. Ahora, los hay que llevan encadenando contratos con una duración determinada, seguidos de periodos de paro, desde 2018 y sin perspectiva de poder hacerse un hueco en la plantilla de manera permanente. Esta inestabilidad se traduce en un menor interés por trabajar en la siderúrgica e incluso en abandonos por ofertas laborales más atractivas en otras grandes empresas del metal, indican representantes de la plantilla.

La falta de relevo generacional y la rotación –tanto dentro de la compañía como por parte de aquellos que se van de forma voluntaria o no– tendrá repercusiones en el futuro, auguran, ya que supondrá una merma en el traspaso de conocimiento. En la actualidad, entre los nacidos en 1963 y 1964 hay profesionales que ocupan puestos operativos relevantes dentro del organigrama y en diferentes instalaciones, y cuando se jubilen puede producirse una pérdida de saber hacer.

Es un problema que no había en las plantas asturianas de Arcelor, pero sí ocurría en las de países como Polonia, Cracovia o Rumanía, donde tenían dificultades para encontrar mano de obra cualificada. Décadas atrás, las trayectorias laborales dentro de las fábricas de Gijón y Avilés eran más estables y ordenadas, apuntan estas mismas fuentes, pero ahora hay más movilidad incluso entre los talleres y esto complica la transmisión de conocimiento.

En los últimos meses, se han acometido planes de productividad en varias instalaciones para suprimir 131 puestos y permitir así la salida de los nacidos en 1962, para lo que se aprobó un expediente de regulación de empleo (ERE). Este recorte responde a la necesidad, según la empresa, de ajustar la plantilla a la nueva realidad de las fábricas asturianas con la puesta en marcha de la acería eléctrica de Gijón, más moderna y automatizada que la actual –y, por tanto, con menor necesidad de personal–, en el primer trimestre de 2026.