El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias

La prolongación de la vida laboral por la menor aplicación del contrato relevo y el trabajo físico inciden en el aumento del absentismo, señalan los sindicatos

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:51

Más de 450 trabajadores de media no acuden cada día a sus puestos en las plantas asturianas de Arcelor por incapacidad temporal. En este caso, ... la cifra se refiere solo a las bajas médicas, por lo que no se incluyen las faltas al trabajo por disfrute de vacaciones y permisos retribuidos por diferentes motivos. Afecta al 12% de la plantilla, por lo que el impacto en la operativa es evidente. El absentismo es el problema que más preocupa a las empresas de la región, tal como ha manifestado en reiteradas ocasiones la patronal asturiana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  4. 4

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  5. 5

    Cazas de la OTAN sobrevuelan Polonia para evitar más incursiones de drones rusos
  6. 6 Omar Montes se alza como el plato fuerte de la noche en Oviedo
  7. 7 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  8. 8

    Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Escucho un tono al que soy alérgico»
  9. 9 María Pérez, cuatro veces campeona mundial
  10. 10 Almería 2 - 1 Sporting de Gijón | El árbitro desquicia al Sporting en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias

Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias