Las bajas laborales en Asturias se disparan por encima de la media española hasta los 69 días

El absentismo laboral es la principal preocupación de los empresarios asturianos, tal como ha repetido en numerosas ocasiones la presidenta de la patronal regional, ... María Calvo. Si bien es cierto que dentro de esta categoría se incluyen todas las faltas al trabajo justificadas, incluidas las vacaciones y los permisos retribuidos por diferentes motivos, las que más inquietud generan son las motivadas por las bajas médicas. No solo por el número de casos, sino también por lo que se prolongan. Asturias es la tercera comunidad con mayor duración media de las incapacidades temporales, al ascender a 68,89 días, frente a los 40,59 de la media nacional.

Así lo recoge la última estadística publicada por el Ministerio de Trabajo, correspondiente al mes de mayo y que engloba los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las mutuas colaboradoras. Solo Extremadura y Galicia superan la duración media de las bajas en Asturias, con 78,98 y 76,41 días, respectivamente. En total, en la región hay 26.500 procesos en vigor, lo que equivale al 6,7% de los 395.521 afiliados medios registrados en el periodo analizado. De este modo, la prevalencia es de 66,24 incapacidades temporales por cada mil trabajadores, muy por encima de las 56,68 que alcanza el promedio nacional.

El absentismo hace que en Asturias se pierdan un 8,1% de las horas pactadas en convenio, por encima de la media nacional del 7%, según los datos publicados recientemente por Randstad Research relativos al primer trimestre. El porcentaje baja al 6,7% si solo se atiende a las bajas por enfermedades y accidentes.

A pesar de que se suele atribuir, entre otras cuestiones, un mayor absentismo al peso de la industria en comunidades como el Principado, son los servicios los que presentan en la región una mayor tasa, del 8,2%; seguidos por la industria (8,1%) y la construcción (7,3%). No obstante, todos estos sectores se sitúan por encima del promedio español, con una diferencia mayor a un punto en el caso de los servicios, de ocho décimas en el de la industria –que sí encabeza el absentismo en el ámbito nacional– y de seis en la construcción.

Acuerdo con las mutuas

Para atajar esta problemática y además desatascar las listas de espera, el Principado aprobó el 11 de este mes la firma de un convenio entre la Consejería de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para mejorar la gestión de la incapacidad temporal. El acuerdo permitirá a estas entidades tramitar la prestación de la baja para determinadas contingencias de origen traumatológico que afecten a trabajadores asegurados con ellas. En concreto, establece la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores –incluidas intervenciones quirúrgicas– para varias patologías específicas de lesiones de hombro, de menisco y rodilla, y trastornos del disco intervertebral dorsal y lumbar.

Se trata de una medida largamente reclamada por la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), que está incluida en la concertación social vigente, firmada también por el Gobierno autonómico y CC OO y UGT. La presidenta de Fade apuntó entonces que «sería deseable, poco a poco, aumentar el acuerdo tanto para otras patologías como para incluso algunos trámites de alta y baja». Mientras que los sindicatos advirtieron de que «no puede ser una vía para paliar la falta de recursos de la sanidad pública».