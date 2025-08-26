El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos fisioterapeutas practican ejercicios de espalda con pacientes. R. Gutiérrez

Las bajas laborales en Asturias se disparan por encima de la media española hasta los 69 días

Hay 26.500 procesos de incapacidad temporal en vigor en la región, que equivalen al 6,7% de los afiliados, según los datos del Ministerio de Trabajo

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 06:28

El absentismo laboral es la principal preocupación de los empresarios asturianos, tal como ha repetido en numerosas ocasiones la presidenta de la patronal regional, ... María Calvo. Si bien es cierto que dentro de esta categoría se incluyen todas las faltas al trabajo justificadas, incluidas las vacaciones y los permisos retribuidos por diferentes motivos, las que más inquietud generan son las motivadas por las bajas médicas. No solo por el número de casos, sino también por lo que se prolongan. Asturias es la tercera comunidad con mayor duración media de las incapacidades temporales, al ascender a 68,89 días, frente a los 40,59 de la media nacional.

