EFE

Bruselas investiga a Red Bull por posibles prácticas contra sus competidores

Sospecha que la marca de bebidas energéticas se sirvió de incentivos monetarios y no monetarios para beneficiar sus propios productos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:57

La Comisión Europea ha abierto este jueves una investigación contra Red Bull para determinar si la compañía de bebidas energéticas ha «restringido ilegalmente la competencia ... de su sector», lo que vulnera la normativa europea de Competencia que prohíbe el abuso de una posición dominante en el mercado. Más concretamente, Bruselas sospecha que la empresa podría haber desarrollado en Europa una estrategia para restringir la competencia de otras bebidas energéticas en puntos de venta como supermercados y tiendas de las gasolineras.

