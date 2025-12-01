El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel Escribano, presidente de Indra, y José Vicente de los Mozos, CEO. Indra

La cautela se instala en el consejo de Indra que aplaza la fusión con Escribano hasta 2026

La SEPI ralentiza la operación, prevista para finales de año, hasta ver el cierre de cuentas de ambas compañías

José A. González

José A. González

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:40

Comenta

Jarro de agua fría a los planes de los hermanos Escribano en Indra. La fusión de la cotizada española y EM&E -la empresa de ... Ángel, presidente del gigante español en defensa, y Javier, consejero de la misma- no se cerrará en 2025, sino que se irá al primer trimestre o, incluso, a la primavera del próximo ejercicio.

