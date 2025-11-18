El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Condenan a Prosegur a cubrir los costes del carné de conducir y el permiso de armas de sus trabajadores

CC OO anuncia que, tras la sentencia firme obtenida en el Juzgado Social de Bilbao, exigirá las mismas condiciones al resto de las empresas del sector

Sergio Llamas

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:48

Prosegur deberá asumir los gastos relacionados con la obtención y la renovación del carnet de conducir de sus trabajadores, así como los relacionados con la ... habilitación profesional (TIP) y el permiso de armas, en aquellos casos en los que los trabajadores los necesiten para desempeñar su función. Así lo reconoce la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao, que ha dado la razón a CC OO Hábitat de Euskadi en el conflicto abierto contra la empresa de seguridad. El fallo ya es firme al haber desistido Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España SL de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

