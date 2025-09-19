En directo: botadura en Gijón del fast ferry 'Mercedes Pinto' Armón ha construido para Baleària el buque, que cuenta con 123 metros de eslora y capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos

Elena Rodríguez Gijón Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:21

Tiene 123 metros de eslora, 28 de manga, capacidad para transportar 1.200 pasajeros, 425 vehículos, está propulsado por gas natural y lleva por nombre 'Mercedes Pinto' en homenaje a la escritora y poetisa tinerfeña del siglo XX, reconocida también internacionalmente por ser mujer pionera en el avance de los derechos civiles. Así es el ferry rápido propulsado por gas natural, el tercero que Armón ha construido para Balearià, en su astillero de Gijón y que botará hoy, a las 15.15 horas.

El catamarán, que se prevé que esté operativo en 2026 y que entre en servicio en Canarias, reforzará la flota ecoeficiente de Baleària, sumándose así a sus gemelos 'Eleanor Roosevelt' (entregado por Armón en 2021) y 'Margarita Salas' (2023). Integra las mejoras en comodidad y servicios aplicadas en el 'Margarita Salas', con una segunda cubierta en proa y una terraza en popa con bar en el exterior.

Este será el duodécimo buque de Baleària con motores duales a gas natural (lleva un motor auxiliar con combustible convencional), tecnología que también está preparada para funcionar con biometano puro o con mezlas de hidrógeno verde de hasta un 25%, energías renovables neutras en emisiones de CO2 que representan el futuro de la propulsión marítima, explica la armadora.

La naviera también ha encargado a la factoría de El Natahoyo otros dos ferris rápidos, propulsados, en esta ocasión, por motores eléctricos. Serán de menor porte y estarán destinados a cruzar el estrecho de Gibraltar.