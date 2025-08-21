Armón botará su tercer 'fast ferry' a gas para Baleària el 19 de septiembre

Armón botará el próximo 16 de septiembre en Gijón su tercer 'fast ferry' propulsado por gas natural para Balèaria. Así lo ha anunciado la ... naviera, que señala que la construcción avanza «a buen ritmo».Se trata del 'Mercedes Pinto', «en homenaje al legado de la escritora y poetisa tinerfeña del siglo XX», y seguirá la línea de sus predecesores, el 'Margarita Salas' y el 'Eleanor Roosevelt'.

Los trabajos se encuentran ya en una «fase avanzada» con toda la estructura del casco realizada y se están instalando los tanques de gas natural, los motores principales y auxiliares y el sistema de propulsión entre otros, además de colocar el cableado eléctrico y las tuberías, según el comunicado de la compañía alicantina. La naviera tiene previsto que el barco esté operativo en 2026 y «reforzará» su «flota ecoeficiente».

El buque, con 123 metros de eslora y capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos, mantendrá la misma línea de innovación y comodidad de los anteriores. Contará con dos cubiertas de salones para butacas, diferentes cafeterías tanto en el interior como en la terraza, zona exclusiva para niños y acomodaciones 'pet-friendly', entre otros.

Este será el duodécimo buque de Baleària con motores duales a gas natural, tecnología que también está preparada para funcionar con biometano al 100% o con mezclas de hidrógeno verde de hasta un 25%, energías renovables neutras en emisiones de CO2 que representan el futuro de la propulsión marítima.