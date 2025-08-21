El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El barco que se construye en Gijón. E. C.

Armón botará su tercer 'fast ferry' a gas para Baleària el 19 de septiembre

El buque, con 123 metros de eslora y capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos comenzará a funcionar en 2026

Elena Cuesta

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:25

Armón botará el próximo 16 de septiembre en Gijón su tercer 'fast ferry' propulsado por gas natural para Balèaria. Así lo ha anunciado la ... naviera, que señala que la construcción avanza «a buen ritmo».Se trata del 'Mercedes Pinto', «en homenaje al legado de la escritora y poetisa tinerfeña del siglo XX», y seguirá la línea de sus predecesores, el 'Margarita Salas' y el 'Eleanor Roosevelt'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

