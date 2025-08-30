El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Instalaciones de DuPont en el valle de Tamón. Marieta

DuPont se queda sin fabricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios

Arclin se hace con esta actividad, así como con la de Kevlar, por más de 1.500 millones de euros e incorporará a unos 300 empleados del valle de Tamón

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:10

DuPont anunció este viernes la venta de su negocio de fibras resistentes al calor, Aramids, que incluye la marca Nomex, con dos plantas en Asturias, ... una que fabrica directamente este producto y otra su materia prima, cloruro de isoftaloilo (ICL). Con este paso, la multinacional americana se quedará sin manufactura en el Principado después de 32 años de actividad fabril ininterrumpida, aunque sí mantendrá el centro global de servicios, con áreas como finanzas, recursos humanos, compras y logística. Según fuentes de la compañía, aproximadamente la mitad de los trabajadores, que son en la actualidad unos 640, pasarán a la nueva empresa, mientras que el resto seguirá en el área de servicios de DuPont.

