DuPont se queda sin fabricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios

DuPont anunció este viernes la venta de su negocio de fibras resistentes al calor, Aramids, que incluye la marca Nomex, con dos plantas en Asturias, ... una que fabrica directamente este producto y otra su materia prima, cloruro de isoftaloilo (ICL). Con este paso, la multinacional americana se quedará sin manufactura en el Principado después de 32 años de actividad fabril ininterrumpida, aunque sí mantendrá el centro global de servicios, con áreas como finanzas, recursos humanos, compras y logística. Según fuentes de la compañía, aproximadamente la mitad de los trabajadores, que son en la actualidad unos 640, pasarán a la nueva empresa, mientras que el resto seguirá en el área de servicios de DuPont.

La venta de Aramids, que también incluye el famoso Kevlar que se utiliza en chalecos antibalas, llevaba meses barajándose. Finalmente, ayer, se anunció su compra por parte de la también estadounidense Arclin por 1.800 millones de dólares, algo más de 1.500 millones de euros. Esta operación se enmarca en una reorganización mucho más profunda de la multinacional, que busca simplificar su cartera de negocios. Se prevé que la transacción esté cerrada en el primer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias.

La operación se produce en un contexto complejo para el sector, con altos costes energéticos, sobre todo en Europa, así como una baja demanda y precios débiles, a lo que se suma también la guerra comercial.

La nueva dueña de las factorías asturianas de Nomex es una empresa líder en ciencia de materiales y fabricante de tecnologías de polímeros, productos de ingeniería y materiales especializados para la construcción, la agricultura, las infraestructuras de transporte, la protección contra incendios y el clima, la industria farmacéutica o la electrónica, entre otros. Fundada en 1992 y con sede en el Estado de Georgia, Arclin cuenta con oficinas y plantas en EE UU, Canadá y el Reino Unido y fabrica para clientes de todo el mundo.

«La presencia global de los negocios de Kevlar y Nomex representa una oportunidad única para que Arclin se expanda a nuevos mercados, tanto geográficamente como a través de nuevos productos y tecnologías», afirmó en el anuncio Mark Glaspey, director de operaciones de Arclin. «Nos centramos en aprovechar oportunidades en nuestras instalaciones, socios y mercados».

Con esta operación, la compañía prácticamente triplicará su plantilla, que supera los 1.000 empleados, al incorporar a unos 1.900 trabajadores de DuPont, entre ellos los más de 300 asturianos, «que aportarán décadas de experiencia técnica a Arclin».

«Con esta adquisición prevista, Arclin liberará el potencial de estas marcas, marcando el comienzo de una nueva era de materiales avanzados que pueden hacer que los hogares, los lugares de trabajo y las comunidades sean más fuertes, seguros y resilientes», apuntó por su parte Bradley Bolduc, presidente y director ejecutivo del grupo. Del lado de DuPont, su directora ejecutiva, Lori Koch, expresó su confianza en que «bajo el liderazgo de Arclin, estas empresas seguirán prosperando y ampliando su impacto en nuevas industrias y aplicaciones».