Fade reclama que se «reconsidere la buena opción de Quantum»

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) se puso ayer del lado de los trabajadores avilesinos de Alcoa. Su presidente, Belarmino Feito, se decantó sin ambages por el proyecto de Quantum, el rechazado por la multinacional aluminera y el Gobierno central. El líder de los empresarios asturianos consideró que se trata de «un proyecto sólido» y pidió que se «reconsidere, porque es una buena opción para la planta asturiana», además de garantizar el empleo.

Feito fue más allá y consideró «una sorpresa» que el anuncio del preacuerdo llegara justo cuando el Ministerio de Industria estaba reunido con el Principado y la Xunta de Galicia, no después, y abogó por otra vía, que pueda haber dos soluciones distintas para las factorías de La Coruña y Avilés, lo que supondría «una forma de diversificar el riesgo y dar solidez a los proyectos».

Su posición coincide con la de los sindicatos mayoritarios en Asturias. El secretario general de UGT-FICA, Jenaro Martínez, pidió para la planta de San Balandrán «un proyecto industrial garantista que dé perspectiva de futuro, de mantenimiento del empleo y de la actividad» y también que las administraciones implicadas se conviertan en garantes de los compromisos. «Si hay alguna oferta vinculante más no debe ser descartada sin antes analizarla», señaló.

Su homógolo en CC OO de Industria, Damián Manzano, se mostró visiblemente enfadado con la situación. Ya por la mañana su sindicato en Asturias había instado a que la Administración central recuperara la propuesta de Quantum y que el Ministerio de Industria no dejara el proceso «exclusivamente en manos de Alcoa». Para el líder sindical, es «una desfachatez y falta de vergüenza absoluta» lo que está sucediendo y no comprende la posición del Ejecutivo, «tras los últimos desastres, como la subasta de interrumpibilidad o el estatuto de las electrointensivas» «Exigimos al Gobierno que no sea complice de Alcoa», recalcó.

Por su parte, el coordinador de la gestora de USO, Juanjo Estrada, aseguró que tampoco entiende «por qué el Gobierno central, y mucho menos el del Principado, se prestan al juego de la compañía». «Es insultante que desde las administraciones se bendiga la entrada de un inversor, descartando a otro que, a priori, presenta un plan industrial puntero para la planta y, por extensión, de riqueza y expansión para la comarca», comentó. «¡Basta ya de jugar con los trabajadores de Alcoa!», concluyó.