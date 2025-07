Galán dice que el regulador en España envía «señales claramente negativas» para invertir en redes

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha señalado este miércoles en un encuentro con analistas tras la presentación de resultados de la compañía, que la ... propuesta de retribución a las redes planteada por el regulador en España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «manda señales claramente negativas».

Se trata de un mensaje que llega pocos minutos después de que Iberdrola haya anunciado un refuerzo de su apuesta internacional en Estados Unidos y Reino Unido. Dos países donde va a concentrar una inversión en redes sin precedentes de 55.000 millones y para la que ha anunciado una ampliación de capital de 5.000 millones. Con esta suscripción acelerada de nuevos socios en el mercado, la compañía elevará su capitalización bursátil un 5%.

Galán ha confirmado además que su compañía presentará las alegaciones al borrador que la CNMC mantiene expuesto hasta el 4 de agosto. En el documento, el regulador establece una retribución a las empresas que participan en la gestión de la red por sus inversiones del 6,46%. Es superior al 5,58% actual, pero muy inferior al 7,5% que reclamaban las eléctricas. El presidente de Iberdrola ha insistido en que «estamos hablando de un coste de mantenimiento» y ha señalado que «no genera incentivos para invertir en nuevos activos».

Presión al Gobienro por las nucleares y el coste de la luz

Sobre las centrales nucleares, para cuya prolongación de actividad mantiene contactos con el Gobierno de España, ha insistido en que «es la mejor solución económica para mantener las luces encendidas». Ha insistido en su eficiencia y seguirdad y ha señalado que «tenemos que tenerlas trabajando 24 horas al día».

El problema es que, según ha expuesto, en España hay una política que no las hace «viable con esos precios». Por eso ha recordado que «si no hay ningún cambio en la legislación no podemos solicitar la ampliación». Eso sí, de darse esa situación ha advertido que la «variación de los costes subirá un 35% en la factura de la luz», citando un informe de la consultora PwC. «La fiscalidad actual hace que no sea viable», ha vuelto a señalar a la vez que decía que todos los países de Europa están prolongando sus centrales.

Por eso ha trasladado al Gobierno la responsabilidad, «tiene que tomar la decisión, al le corresponde fijar la política energética del país». «Si decide cerrarlas, las cerraremos», ha sentenciado, pero aun así, se ha mostrado esperanzado en que se llegue a un acuerdo.