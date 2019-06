La 'Marcha del Aluminio', entre sol, incertidumbre y llamadas de teléfono

Las etapas castellanas se presumían las más duras y, a falta de la jornada del martes, parece que había motivos para pensarlo. Calor y muchos kilómetros pero, especialmente, son los días de mayor soledad, esos en los que las familias no pueden acompañarles porque tienen sus propias obligaciones laborales o en los que a los compañeros de la planta avilesina ya no les quedan días de vacaciones para gastar en la 'Marcha del Aluminio'. Y ya, si fueran pocas dificultades, cuatro de los líderes se han ido a Alemania a conocer el proyecto del inversor descartado por Alcoa, Quantum. Y no parece que vayan a volver al 100% porque la semana se aventura llena de citas: hoy Venecia, el miércoles comisión de seguimiento del ERE en Madrid y el jueves comité europeo. Así que pocos, pero bien avenidos y dispuestos a mantener viva la llama de caminata a pie hasta Madrid. Un buen revulsivo son los autocares que se suman diariamente para participar en la jornada -ayer desde CC OO de Gijón- y las constantes llamadas de personas que quieren acudir a la manifestación ya convocada oficialmente el lunes en Madrid. Y las sidras, sí, también. Porque pasada la frontera, los lugareños saben que eso tira y acudieron al hostal donde se hospedaban con una caja de botellas.

El tramo de ayer cubrió las distancias entre Benavente y Villalpando. Más de 30 kilómetros, a diferencia de lo que pudiera decir cualquier aplicación, puesto que iba transcurriendo por caminos de tierra. Aunque pidieron permiso para ir por la autovía, la Delegación del Gobierno no lo autorizó y tuvieron que 'caleyar'. «Es mejor para lo pies, te cansas menos», decía uno de los integrantes de la Marcha. «Por aquí nos recomendaron venir los mineros, ellos no pudieron porque eran 300 y levantaban mucha polvareda», decía otro.

David Nido sigue al pie del cañón. Lleva 15 años en la fábrica y no está dispuesto a tirar la toalla. «Lo que más fastidia es la situación de incertidumbre, son nueve meses», subrayó. En los momentos de debilidad, les animaban palabras como las de Arancha Carcedo, delegada sindical en Alimerka, que aprovechó el día libre para acercarse : «Vengo a luchar por el futuro de la industria en Asturias, hay que solidarizarse con ellos porque si tocan a uno tocan a todos».

En la meta les recibió el alcalde de Villalpando, Félix González, que pidió al Gobierno que trabaje para encontrar una solución. En ese momento, y ya deseando un refrigerio, volvieron las llamadas. El recorrido y hora de la manifestación del lunes en Madrid está cerrado: 12 horas desde el Santiago Bernabeu (tras una marcha desde Aravaca a primera hora). Toca hacer carteles, lemas, contratar autocares -los habrá gratuitos- y toda la logística. Hoy, la sexta etapa entre Villalpando y Mota del Marqués.