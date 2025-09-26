El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, durante la presentación. RC

MasOrange crea un nuevo negocio de publicidad con IA con el que ganar 500 millones

La mayor operadora del país lanza Advertising, una plataforma que usa su base de clientes y la inteligencia artificial para conectar marcas y audiencias con anuncios segmentados

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:44

MasOrange sigue diversificando su negocio y aprovechando su inmensa base de clientes en España. La primera operadora de telecomunicaciones del país ha presentado 'MasOrange Advertising', ... una nueva línea de negocio con la que entra en el mercado de la publicidad segmentada. La empresa dirigida por Meinrad Spenger aprovechará su base de 31 millones de clientes móviles en España y la tecnología de la inteligencia artificial (IA) para conectar marcas y audiencias.

