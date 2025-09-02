El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
Aviones de la empresa estadounidense Lockheed Martin. Reuters

La mayor empresa de defensa del mundo quiere aumentar su producción en Europa

Lockheed Martin ya ha invertido 1.000 millones en España y destaca los acuerdos con empresas nacionales como Navantia o Sener

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:24

La empresa estadounidense de defensa Lockheed Martin quiere incrementar su producción en Europa, tanto en capacidad de ingeniería como tecnológica, según anunció el director corporativo ... de la compañía, Tehmur Khan, este martes en el foro organizado por la patronal de la industria digital Ametic en Santander. El mayor contratista militar del mundo tiene como objetivo dotar a Europa de una autonomía estratégica con más recursos propios, más tecnologías desarrolladas en el continente y programas de I+D.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  3. 3 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  4. 4

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  5. 5 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  6. 6

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  7. 7 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  8. 8 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  9. 9 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
  10. 10

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La mayor empresa de defensa del mundo quiere aumentar su producción en Europa

La mayor empresa de defensa del mundo quiere aumentar su producción en Europa