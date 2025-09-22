Nvidia invertirá unos 85.000 millones de euros en OpenAI

Nvidia se ha propuesto ser el agitador del mercado de la inteligencia artificial y de Wall Street. Si hace apenas cuatro días lanzaba un salvavidas ... de 4.500 millones de euros a su rival histórico Intel, ahora la firma fundada por Jensen Huang invierte casi 85.000 millones de euros (100.000 millones de dólares) en OpenAI con el fin de respaldar la construcción de nuevos centros de datos y el desarrollo de la infraestructura necesaria para impulsar las cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Aunque aún quedan por cerrar los detalles de su alianza estratégica -así lo han calificado ambas compañías-, los réditos de la operación ya se notan en Nvidia que sube cerca de un 4% a media sesión en Wall Street, acercándose a sus máximos históricos en el parqué neoyorquino.

A la espera de conocer la letra pequeña del acuerdo, la primera fase de la implantación de los acuerdos entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2026. A través de una carta, rubricada por las dos compañías, ambas señalan que su alianza estratégica implementará chips de Nvidia con una potencia de, al menos 10 gigavatios, para la infraestructura de inteligencia artificial de OpenAI, que tiene a Microsoft entre sus principales accionistas.