Pablo Isla EP

Pablo Isla asume desde hoy la Presidencia de Nestlé

Dick Boer asumirá también desde este miércoles el cargo de consejero independiente principal y vicepresidente del consejo de administración

EP

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:56

Pablo Isla, exconsejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011 y su presidente ejecutivo entre 2011 y 2022, asume desde este miércoles, 1 de octubre, ... la presidencia de Nestlé después de que el consejo de administración de la compañía decidiera adelantar su nombramiento, previsto inicialmente para abril de 2026.

