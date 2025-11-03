El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Edificio Telefónica. Ignacio Gil

Telefónica encarga la venta de su histórica sede en el centro de Madrid

El inmueble situado en la Gran Vía de la capital está valorado en alrededor de 300 millones de euros

José A. González

José A. González

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:58

Comenta

Protagonista literario en 'La llama' de Arturo Barea, dentro de 'La forja de un rebelde', o kilómetro cero de las comunicaciones durante el siglo XX, « ... La Telefónica», como se conoce a la histórica sede de la compañía en la Gran Vía madrileña, busca nuevo propietario. La multinacional española pretende desprenderse de este emblemático edificio del skyline de Madrid, según fuentes de mercado contrastadas por este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

