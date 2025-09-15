El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Murtra, presidente de Telefónica. Reuters

Telefónica presentará el 4 de noviembre su plan estratégico en el que Murtra desvelará su hoja de ruta

La operadora publicará los resultados del tercer trimestre el mismo día que celebre su Capital Markets Day en el que definirá cómo se materializará su objetivo de «consolidación» del sector de las telecomunicaciones en Europa

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:36

El 4 de noviembre será finalmente la fecha elegida por Telefónica para desvelar la hoja de ruta que tomará la compañía después de un año ... de revisión profunda por parte de Marc Murtra y su equipo directivo. En un comunicado, la operadora anuncia que el próximo 4 de noviembre presentará los resultados del tercer trimestre y celebrará su Capital Markets Day (CMD). En el evento presentado por Murtra, presidente ejecutivo; Emilio Gayo, consejero delegado; y Laura Abasolo, directora financiera y de control, se dará a conocer el nuevo plan estratégico de Telefónica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  3. 3 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  4. 4

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  5. 5 Carreño completa la histórica remontada
  6. 6

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  7. 7

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  8. 8 Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo
  9. 9

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  10. 10 Perico Delgado carga de nuevo contra los manifestantes: «Son antisistema que quieren violencia y bronca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Telefónica presentará el 4 de noviembre su plan estratégico en el que Murtra desvelará su hoja de ruta

Telefónica presentará el 4 de noviembre su plan estratégico en el que Murtra desvelará su hoja de ruta