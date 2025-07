«España necesita consenso político para tomar decisiones estructurales a largo plazo»

El consejero delegado (CEO) de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirmó que «en el medio y largo plazo, un país como España debe tomar decisiones importantes» y, ... para ello, necesita «cierto nivel de consenso porque, en caso contrario, «las decisiones o no se toman o se toman por mayorías mínimas y se revierten al cabo de poco tiempo». En esa línea, insistió en que en temas como la vivienda, empleo o la productividad «hacen falta horizontes más largos». Gortázar, que realizó estas declaraciones durante su intervención en el encuentro 'Economía en Diálogo organizado por El Comercio y CaixaBank, aludió así a la inestabilidad política en la que se encuentra inmerso el país y mostró su preocupación ante «la falta de capacidad de llegar a grandes acuerdos para solucionar cuestiones estructurales claves para el futuro». «Esto lo que hará es que las decisiones, cuando se tomen, tengan que ser más duras», lamentó.

A lo largo de su exposición, Gortázar esbozó un retrato de la situación de la economía nacional y de la banca, así como su visión sobre los desafíos más importantes que el país tiene por delante en los próximos años. Uno de ellos es el de la falta de acceso a la vivienda, un problema que, en su opinión, responde a unas causas muy concretas y que nada tiene que ver con lo vivido en el año 2008: «Por aquel entonces se construían 800.000 viviendas al año y ahora apenas 100.000. Construíamos más del doble de viviendas que los hogares que se creaban, mientras que ahora se construye la mitad».

«No es especulación», insistió el directivo, que remarcó que lo que ocurre es que «ahora no hay suficiente oferta para atender a la demanda», por lo que se produce «un problema de desigualdad en un derecho básico». De este modo, fue tajante a la hora de afirmar que «hay que construir el doble de vivienda que ahora, por que si no el problema va a ser peor». Además, añadió que la solución «no es sencilla» y que deben coordinarse el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero señaló que «en España hay suelo, materiales de construcción y mano de obra» para ello.

«El gasto en defensa será positivo pero hay que hacer sacrificios»

Durante su intervención, Gonzalo Gortázar destacó algunos elementos positivos que España debería aprovechar en los próximos años. Uno de ellos es el incremento de los presupuestos en materia de defensa como parte del programa de rearme europeo planteado por Bruselas y de las exigencias de la OTAN.

«Ojalá no hiciera falta incrementar el gasto en defensa, pero la realidad es que es necesario y tendrá un impacto económico positivo», remarcó. Todo depende, añadió, de cómo se gaste ese dinero. Y señaló la importancia de apostar por la industria comunitaria –poniendo de ejemplo a Airbus como proyecto paneuropeo– en lugar de realizar las adquisiciones a otros países, como Estados Unidos. No obstante, el directivo alertó de que esta nueva hoja de ruta «exigirá sacrificios por parte de los estados por el bien común europeo». Además, remarcó que «es clave que las inversiones se hagan de manera coordinada, porque no es lo mismo que haya 27 actores invirtiendo en defensa que de forma coordinada.

Gortázar señaló que España «no solo es un país que la gente quiere visitar, sino uno en el que la gente también quiere trabajar», pero insistió en que «hay que pasar al siguiente nivel y que la gente quiera invertir». De hecho, reconoció que «en Asturias se están haciendo muchos esfuerzos por facilitar la inversión y que el entorno empresarial se sienta a gusto y pueda navegar por la dificultad normativa». Los procesos de regulación «son necesarios y buenos», afirmó, pero a veces llegan a «un desarrollo excesivo que hace compicadas las cosas».

Además de las oportunidades en defensa, el consejero delegado de CaixaBank también apuntó a las energías renovables como uno de los vectores de crecimiento para España en los próximos años, especialmente tras haber perdido Europa el suministro energético ruso a raíz de la guerra de Ucrania:«Las renovables nos hacen tener un coste de la electricidad claramente más barato que los países de nuestro entorno». Tras hacer mención al apagón del pasado 28 de abril, el máximo responsable de la entidad apuntó que «habrá que revisar algunas cosas, invertir más y buscar el equilibrio adecuado, pero la corriente de fondo es positiva».

La productividad

«Hay muchos motivos para invertir en España y, precisamente, atraer esa inversión nos puede ayudar a solucionar el problema de productividad», aseveró el CEO de la compañía con sede en Valencia.

Sobre ese problema, el de la productividad, habló largo y tendido durante su discurso. En ese sentido, incidió en que su crecimiento no se produce al mismo ritmo que el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) y que, además. es un 21% La productividad no crece al mismo ritmo del PIB, es un 21% mas baja que la media de la Eurozona. «Eso se traduce en menor riqueza y bienestar y em menos capacidad de competir». lamentó Gotázar, que planteó como solución invertir más en I+D+i e innovación. Al mismo tiempo, explicó que «las grande empresas, de media, son más productivas que las pequeñas y medianas», por lo que «hay que ayudarlas a crecer».