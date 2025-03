José Manuel Ferreira pide un debate público y María Calvo responde que Fade «no es un 'reality show'»

José Manuel Ferreira anunció este domingo que cuenta con los avales necesarios para ser candidato a la presidencia de la Federación Asturiana de ... Empresarios (Fade) y que los presentará formalmente hoy, un día antes de que expire el plazo, por «coherencia» con su visión de un proceso «más participativo, directo y transparente». «Tenemos los avales y el proyecto. Por eso queremos que nos escuchen. Queremos que los empresarios de Asturias, antes de decidir el sentido del voto, tengan la oportunidad de escuchar las propuestas. Y queremos una participación masiva en las elecciones del próximo 11 de abril», argumentó Ferreira. En este sentido, y una vez llegado a este punto del proceso electoral, pidió a la presidenta en funciones y aspirante a la reelección, María Calvo, un debate público que permita trasladar al empresariado los programas y los modelos de gestión de cada candidatura.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo se mostró convencido de que Calvo «estará de acuerdo con este planteamiento porque no es una ocurrencia, es un principio básico de respeto a los votantes». «Más que músculo de avales, hay que exhibir músculo de ideas», subrayó. Además, manifestó su incomodidad con un sistema de avales que «obliga a las empresas a posicionarse incluso antes de conocer a fondo los proyectos en liza». En los próximos días, explicará su programa y dará a conocer a su equipo de campaña: «Un grupo de personas preparadas, comprometidas y con una visión compartida de futuro para la Asturias empresarial».

Programa electoral

Calvo, por su parte, rechazó la propuesta lanzada por Ferreira. Quiso «reafirmar el compromiso con el respeto institucional, los procesos democráticos y, sobre todo, con las empresas asturianas» y, por ello, recalcó que la presidencia de Fade «no es política ni es un 'reality show'. No lo ha sido nunca. Y no debe serlo ahora». En este sentido, señaló que «nunca ha habido debates entre candidatos». La razón es que «el diálogo real y constructivo se hace en el tú a tú, con cada empresa, con cada asociación, escuchando, entendiendo sus problemas y planteando propuestas útiles para lo que de verdad les importa. Vengo a trabajar, no a hacer espectáculo», subrayó ante la invitación de su contrincante.

Por otro lado, Calvo presentará su programa, bajo el título 'Una agenda con propósito', el día 31, «en el momento que establecen los estatutos, tras ser proclamada como candidata definitiva, con todas las garantías». «No pienso saltarme ni un paso del proceso. Hacerlo sería faltar al respeto a este proceso electoral y a sus tiempos». Incidió en que nadie le puede dar lecciones de diálogo porque lleva años «tendiendo puentes, facilitando consensos, aportando propuestas y trabajando por lo que de verdad importa: los problemas reales de nuestras empresas».

Ante la necesidad de «elevar el nivel» señalada por Ferreira, Calvo respondió que lleva cuatro años haciéndolo, «sin ruido, pero con trabajo serio, esfuerzo y diálogo constante». Además, confirmó que, como tenía previsto, mañana presentará sus avales: «Estoy agradecida por el mayoritario respaldo recibido. Los avales no son solo firmas. Son confianza. Son respaldo a una forma de trabajar. Mi compromiso es no fallar a esa confianza. Y en eso seguiré, con total dedicación», apuntó.