Fade propone un 'cheque cuántico' para aplicar estas tecnologías en las pymes

Existe ya una conciencia general de que la inteligencia artificial (IA) cambiará la estructura de las empresas, que transformará la sociedad actual. Y las tecnologías cuánticas ... «lo va a acelerar». Pero, «a diferencia de la IA, que fue como un puñetazo sobre la mesa», la segunda revolución cuántica se va fraguando «poco a poco». Eso sí, es un cambio inexorable que «no tiene marcha atrás» y que supondrá un impacto «transversal y a todos los niveles». Fueron algunas de las reflexiones planteadas por Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e IA del Principado; Patricio José Arias, vicepresidente de Fade y presidente del Clúster TIC Asturias; Pablo Vidal, responsable de Transformación Digital de Territorio Norte de Telefónica, y Daniel González, cofundador de Quantum Mads, en la mesa redonda 'Tecnologías cuánticas: una nueva forma de procesar y transformar la sociedad' celebrada el pasado jueves en el marco del foro 'Asturias Conecta', organizado por el Principado y Telefónica.

«No nos dará cosas nuevas, pero va a multiplicar, en velocidad y cantidad, las que podemos hacer ya», resumió Patricio José Arias. Una revolución, la cuántica, que «impactará en todos los sectores»: desde la logística a la industria, pasando por el diseño de nuevos materiales o fármacos.

«La cuántica permite resolver problemas con un enfoque distinto. Aplicando la tecnología más óptima y eficiente para cada caso», apuntó en este sentido Daniel González. Desde el punto de vista de Pablo Vidal, «sería una irresponsabilidad no tenerla en cuenta», no empezar a usarla. Pero, ¿está el tejido empresarial preparado para asumir esta tecnología? «No, ni las pequeñas empresas ni las grandes. Pero es lógico», respondió Vidal antes de añadir que el reto es conseguir que todo el trabajo de investigación que se está llevando a cabo en este terreno acabe permeando a las empresas y la sociedad en general. Porque, reconoció Arias, «es algo muy nuevo, que no se entiende. Y las empresas tienen que ver cómo la cuántica va a cambiar sus procesos productivos a corto o a medio plazo».

El vicepresidente de Fade lanzó un guante al consejero de Ciencia, Industria y Empleo –quien, instantes después, cerró la jornada– y a su director general de Estrategia Digital e IA proponiéndoles la creación de un 'cheque cuántico', «como los cheques de innovación», que ayuden a las pequeñas empresas a realizar «un diagnóstico y un estudio de casos de uso para que, cuando llegue la cuántica, estén preparadas y bien posicionadas».

Asturias, destacó el también presidente del Clúster TIC, es el territorio perfecto para llevar a cabo proyectos piloto de aplicación de tecnologías cuánticas: «Tenemos el tamaño justo y los actores necesarios». Los había citado en su primera intervención: por un lado, la Universidad y su grupo de Cuántica y Computación de Alto Rendimiento; por otro, los centros tecnológicos como el CINN o CTIC; un sector TIC «muy bien formado» y que investiga en estas tecnologías –citó, entre otras, a empresas como Izertis, Satec y Seresco– y, por último, los usuarios finales: «Grandes empresas, como ArcelorMittal, que demandan la implantación de la cuántica para mejorar sus procesos tradicionales».

Arias reconoció que es un honor que Asturias sea una de las cinco comunidades –junto a Madrid, Cataluña, País Vasco y Galicia– identificada como «ecosistema de crecimiento» en la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas. «Eso significa que estamos haciendo bien las cosas».