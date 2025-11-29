El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e IA; Pablo Vidal, responsable de Transformación Digital de Territorio Norte de Telefónica; Patricio José Arias, vicepresidente de Fade y presidente del Clúster TIC Asturias, y Daniel González, cofundador de Quantum Mads, durante la mesa redonda moderada por el periodista de EL COMERCIO Eduardo Paneque en el foro 'Asturias Conecta: Tecnologías Cuánticas'. Mario Rojas
Fade propone un 'cheque cuántico' para aplicar estas tecnologías en las pymes

Asturias está identificada como un 'ecosistema de crecimiento' en la estrategia nacional, lo que «significa que estamos haciendo bien las cosas»

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:09

Existe ya una conciencia general de que la inteligencia artificial (IA) cambiará la estructura de las empresas, que transformará la sociedad actual. Y las tecnologías cuánticas ... «lo va a acelerar». Pero, «a diferencia de la IA, que fue como un puñetazo sobre la mesa», la segunda revolución cuántica se va fraguando «poco a poco». Eso sí, es un cambio inexorable que «no tiene marcha atrás» y que supondrá un impacto «transversal y a todos los niveles». Fueron algunas de las reflexiones planteadas por Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e IA del Principado; Patricio José Arias, vicepresidente de Fade y presidente del Clúster TIC Asturias; Pablo Vidal, responsable de Transformación Digital de Territorio Norte de Telefónica, y Daniel González, cofundador de Quantum Mads, en la mesa redonda 'Tecnologías cuánticas: una nueva forma de procesar y transformar la sociedad' celebrada el pasado jueves en el marco del foro 'Asturias Conecta', organizado por el Principado y Telefónica.

