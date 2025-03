Hacienda somos todos... también para ahorrar

Clara Alba Viernes, 28 de marzo 2025, 10:08 Comenta Compartir

lega uno de los momentos del año más importantes y, por qué no decirlo, también de los más tediosos, para los trabajadores españoles. El próximo 2 de abril comienza una nueva Campaña de la Renta en la que pocos se librarán de pasar por las garras de Hacienda. Será, además, una de las más largas de la historia y, como cada ejercicio, pondrá sobre la mesa el escaso conocimiento que los españoles tenemos no solo de cómo y por qué tributamos sino, sobre todo, de cómo podemos sacar partido de los beneficios que permiten pagar menos impuestos.

Al margen de las grandes deducciones estatales por materias como el alquiler de la vivienda habitual, la aportación a planes de pensiones, o las obras de mejora en casa, existen medidas autonómicas con las que se puede rebajar nuestra carga tributaria. ¿El problema? Que son las grandes desconocidas para los contribuyentes y solo el 8% se las aplica cada año, según explican los fiscalistas de la plataforma especializada TaxDown.

El resto, deja de ahorrar una media de 270 euros por no aplicarlas. Un error por puro desconocimiento que puede ser fácil de entender si se tiene en cuenta que hablamos de más de 300 deducciones que difieren por comunidades autónomas y que, por norma general, suelen presentar cambios cada año. Además, el borrador de la renta no las incluye por defecto, por lo que es el declarante quien debe encargarse de introducirlas. Y, si no las conoce, imposible acceder a ellas.

En esta nueva campaña, los expertos han detectado 30 nuevas deducciones autonómicas, 63 que se han modificado y siete que se han eliminado. Y de las nuevas, algunas son bastante curiosas. En Madrid se ha aprobado una medida para que aquellos que hayan comprado una vivienda habitual en un municipio en riesgo de despoblación. Los gastos por el acceso a Internet o por la enseñanza de idiomas desgravan en Murcia, mientras que la Comunidad Valenciana ha añadido determinadas cantidades deducibles por reparar los daños materiales en la vivienda habitual, en un año marcado por la dana.

Aragón estrena este ejercicio deducciones por el gasto en clases de apoyo o de refuerzo, y también por la compra de libros de texto y material escolar, que así mismo son deducibles en Extremadura y otras regiones. Los gallegos podrán acceder a deducciones por los gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares de la comunidad, mientras que en La Rioja lo harán aquellos que hayan comprado una bicicleta de pedaleo no asistido.

Pasos a seguir

Estos son solo algunos ejemplos de las ventajas fiscales disponibles de cara a la nueva Campaña de la Renta. Pero existen muchas más y conviene estar bien informados de ellas. Para conocerlas, no olvide seguir estos tres pasos:

1. Lo primero que hay que hacer es entrar en la página web de la Agencia Tributaria y acceder al Manual Práctico de Renta 2024, donde se encuentra un desplegable con una guía de las deducciones del IRPF por comunidades autónomas.

2. Si decide hacer su declaración sin ayuda de un profesional, el siguiente paso es incluir las deducciones en el documento, completando los datos de la pantalla 'Datos identificativos' a través de Renta WEB. Recuerde que para acceder a ese servicio tendrá que identificarse con el sistema Cl@ave, el número de referencia o el certificado electrónico.

3. También se puede acceder directamente al botón 'Apartados declaración', donde también encontrará una relación de las deducciones de su comunidad autónoma, en el que debe pinchar aquellas a las que tenga derecho y que se irán añadiendo a su borrador.

Por último, compruebe que no hay fallos en el resumen y que ninguna se le queda en el tintero pues, aunque es cierto que estas deducciones tienen poco coste recaudatorio -suelen dirigirse a contribuyentes con circunstancias muy concretos y, casi siempre, de rentas bajas-, a la hora de rendir cuentas con la Agencia Tributaria, cada gota suma para pagar intentar aligerar nuestra carga fiscal.