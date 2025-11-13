El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Kristalina Georgieva, directora del FMI. EFE

El FMI mete prisa a Europa para acometer reformas que cierren la brecha de productividad con EE UU

El organismo advierte que las perspectivas de crecimiento a medio plazo siguen siendo débiles y advierte de que renta per cápita es un 30% inferior a la estadounidense

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:00

Europa necesita tomar medidas y actuar decididamente si quiere poner su economía al ritmo de la de Estados Unidos. Es una de las principales conclusiones ... que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte en su nuevo 'Regional Economic Outlook', donde asegura que las perspectivas de crecimiento del continente «siguen siendo débiles» y que la renta per cápita europea es todavía un 30% inferior a la de EE UU, una brecha que se explica en tres cuartas partes por la menor productividad.

