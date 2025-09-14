El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bayrou (dcha) saluda a su sucesor, Lecornu. EP

Las barbas de nuestros vecinos

Ya lo dijo Juncker: «Todos sabemos lo que hay que hacer para arreglar la economía, pero nadie sabe cómo hacerlo y ganar después las elecciones»

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:03

«O yo o el caos». Más o menos esta era la alternativa que debían dilucidar los diputados de la Asamblea francesa ante la propuesta ... de su primer ministro, François Bayrou. Supongo que su respuesta no ha pretendido elegir el caos, pero el resultado de la votación se aproxima mucho a él. ¿Recuerda aquel chiste de Chumy Chúmez en 'La Codorniz' -¿O era en Hermano Lobo?- en el que un orador pregonaba desde el atril: «O nosotros o el caos», y la masa entusiasmada gritaba: «El caos, el caos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  2. 2

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  3. 3 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  4. 4 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  5. 5

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  7. 7 Un motorista polaco, herido al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna
  8. 8 La prolongación de La Cámara, en Avilés, será de sentido único para ganar plazas de aparcamiento
  9. 9

    Windar plantea un ERE para 70 trabajadores
  10. 10 El defensa del Real Oviedo Nacho Vidal permanece hospitalizado en observación tras las pruebas satisfactorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las barbas de nuestros vecinos

Las barbas de nuestros vecinos