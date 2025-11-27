El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Fundación «La Caixa» destina más de 526.000 euros a 19 proyectos sociales en Asturias

Las iniciativas seleccionadas en la Convocatoria de Proyectos Sociales Principado de Asturias2025 permitirán atender a más de 4.500 personas en situación de vulnerabilidad

S.V.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:39

Comenta

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación «la Caixa» ha seleccionado 19 proyectos de entidades sociales en el Principado de Asturias a los ... que destinará más de 526.000 euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a 4.511 personas en situación de vulnerabilidad en Asturias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  4. 4 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  7. 7

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  8. 8 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  9. 9 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso
  10. 10 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Fundación «La Caixa» destina más de 526.000 euros a 19 proyectos sociales en Asturias

La Fundación «La Caixa» destina más de 526.000 euros a 19 proyectos sociales en Asturias