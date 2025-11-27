La Fundación «La Caixa» destina más de 526.000 euros a 19 proyectos sociales en Asturias

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación «la Caixa» ha seleccionado 19 proyectos de entidades sociales en el Principado de Asturias a los ... que destinará más de 526.000 euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a 4.511 personas en situación de vulnerabilidad en Asturias.

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en 3 grandes ámbitos de actuación: personas mayores; discapacidad, trastorno mental o enfermedad, y pobreza e inclusión social.

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de estas 7 líneas de actuación: inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social, e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que recibirán las entidades, que pasa del 80 % al 90 % del importe de la ayuda concedida.

«Nuestro compromiso con las personas que atraviesan dificultades o se encuentran en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo. Estamos a su lado a través de nuestros programas propios y del Programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa de manera ininterrumpida iniciativas de entidades sociales de todas las comunidades autónomas. Cada año, las convocatorias hacen posible el desarrollo de alrededor de 1.400 proyectos de entidades que conocen de cerca la realidad de las personas a las que acompañan, se adaptan con agilidad a un contexto en constante cambio y dan respuesta a necesidades específicas de sus territorios. Estas iniciativas generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial», ha subrayado la gestora de Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación »la Caixa», Jèssica Camins, en la presentación de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Principado de Asturias 2025, en Oviedo.

En el acto intervinieron representantes de tres entidades sociales asturianas cuyos proyectos han sido seleccionados en la Convocatoria de Proyectos Sociales Principado de Asturias 2025. Por un lado, la Fundación Edes para la Educación Especial con el proyecto Planes de vida inclusiva en la comunidad rural, que tiene como objetivo mejorar la vida de personas con discapacidad en contextos rurales; también A Teyavana S. Coop. Astur con el proyecto Comunidades sostenibles para la salud mental, que promueve la creación de recursos comunitarios que permitan a las personas mantenerse en su entorno el mayor tiempo posible. Asimismo, participó la Asociación Asturiana para el Cambio Social «Nómades», que presentó PISIC: Proyecto de intervención social integral comunitaria en Sierra de Granda que busca mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las mujeres gitanas residentes en un entorno marcado por la exclusión territorial, el desempleo, el aislamiento social y la baja cualificación.

Impacto en el territorio

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Principado de Asturias 2025 se han presentado 92 iniciativas de entidades muy diversas, de las que se han seleccionado 19 iniciativas. Estos proyectos, que permitirán atender a más de 4.500 personas en situación de vulnerabilidad, se llevarán a cabo de mano de 121 profesionales y 392 personas voluntarias. Del total de proyectos seleccionados; el 36,8 % está dirigido a actuar contra la pobreza y a fomentar la inclusión social y el 63,2 % se dirige a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad.

Los proyectos están distribuidos entre 8 localidades asturianas: Oviedo (9), Gijón (3), Avilés (2), Carreño (1), Mieres (1), San Martín del Rey Aurelio (1), Siero (1) y Tapia de Casariego (1).

Impulso de las zonas rurales en el Principado de Asturias

Además de los 19 proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación »la Caixa» acompañará los 3 proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, orientada a abordar el reto demográfico para frenar la despoblación en el Principado de Asturias. Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar con iniciativas de acción social en el ámbito rural que permitan abordar la vulnerabilidad específica de estas zonas con una dotación en el Principado de Asturias de cerca de 250.000 euros para los próximos 3 años.

Los proyectos son: Razones para no irse del pueblo: una radio comunitaria juvenil que buscará fomentar el empoderamiento de la juventud rural para revitalizar el territorio en Lena; Casa de Pastoras: Fonoteca digital para transmisión de conocimientos y el relevo intergeneracional, para la conservación y transmisión de conocimiento agroganadero tradicional en Llanes; además del proyecto ConVive: Impulso Rural en Valdés, que fomentará la inserción sociolaboral sobretodo a mujeres, jóvenes y colectivos vulnerables.

Las iniciativas de esta convocatoria tienen un periodo de ejecución de tres años y su objetivo es abordar el reto demográfico para frenar la despoblación impulsando el emprendimiento, el empleo, la salud, la cohesión social, el arraigo de nuevos pobladores y la dinamización comunitaria en zonas rurales.

Un programa con más de 25 años de historia

En 2024, las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación »la Caixa» celebraron su 25.º aniversario, un hito que refleja no solo el compromiso continuado de la entidad, sino también la evolución y consolidación del tercer sector como motor clave de transformación social.

Entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado 439 proyectos en el Principado de Asturias a través de los cuales se ha atendido a 93.548 personas, con una aportación acumulada de 8,9 millones de euros.

En el conjunto de España, entre 1999 y 2024, las convocatorias han impulsado más de 23.500 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a alrededor de 10 millones de personas, con un presupuesto global que sobrepasa los 500 millones de euros.