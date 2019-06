El G20 anticipa un crecimiento global moderado, pero advierte que aún hay riesgos

Maroto lamenta la falta de «ambiciones» de la reunión

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones de España, Reyes Maroto, lamentó este domingo que no haya sido más «ambiciosa» una reunión del G20. Según Maroto destacó que el texto no haya recogido «la preocupación acerca de las tensiones actuales, expresada por muchos países en las sesiones», y agregó que «por responsabilidad España no ha querido romper el proceso de consenso que opera entre los miembros del G20».

Esas tensiones, recordó la ministra española, «pueden repercutir tanto en la actividad económica y comercial como en el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos». «En el encuentro de Tsukuba se ha producido una interesante discusión colectiva, pero debería haber sido mucho más ambicioso en la solución de las tensiones comerciales y la reforma de la OMC», agregó Maroto.