Vista de la central nuclear de Almaraz, Cáceres EFE

Iberdrola asume el cierre de Almaraz en su nuevo plan estratégico

El protocolo de cierre firmado supondrá un impacto de 550 MW menos para la eléctrica en 2028, según la presentación de su hoja de ruta

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:48

El nuevo plan estratégico de Iberdrola asume el cierre de la central nuclear de Almaraz. En la presentación de la hoja de ruta de ... la compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán para el horizonte 2025-2028, y visión hasta 2031 -es decir, el periodo en el que se incluye parte del calendario de cierre que plantea clausurar los siete reactores que existen en España- la eléctrica ha alejado la posibilidad de la continuidad de la instalación extremeña asumiendo una serie de escenarios por países para configurar el nuevo modelo de negocio de la compañía.

