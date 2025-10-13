El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola Fernando Gómez

Iberdrola prepara una demanda contra la presidenta de Red Eléctrica

Responderá así a Beatriz Corredor por sus insinuaciones de que instalaciones renovables de la eléctrica vasca estuvieron en el origen del apagón del 28 de abril

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:41

Comenta

Iberdrola está preparando la interposición de una demanda contra la presidenta de Red Eléctrica Española (REE), Beatriz Corredor, después de que esta señalara a las ... empresas, entre ellas la eléctrica vasca, como responsables del apagón ocurrido en España el pasado 28 de abril. Iberdrola consideraría que las acusaciones vertidas por Corredor en su comparecencia en el Senado el pasado 11 de septiembre serían constitutivas de un delito contra el derecho al honor de la compañía presidida por Ignacio Galán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  3. 3 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  4. 4 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  5. 5 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  6. 6 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8 Andy y Lucas: adiós entre reproches
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Iberdrola prepara una demanda contra la presidenta de Red Eléctrica

Iberdrola prepara una demanda contra la presidenta de Red Eléctrica