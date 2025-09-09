El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Contadores de agua y gas R.C.

La implantación de contadores inteligentes de gas supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para las distribuidoras

La patronal del sector solicita ajustes en la futura orden ministerial para asegurar un calendario «flexible» y pide establecer un precio de alquiler para todo el parque de contadores digitales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:17

La carrera para la modernización de los contadores de gas analógicos por otros inteligentes ha comenzado. La digitalización del sistema gasista tendrá, a ojos ... de las empresas del sector, beneficios directos para los consumidores en términos de control de su consumo, seguridad, eficiencia energética y calidad del servicio, pero su implantación supone, además de una inversión relevante, unos costes de sustitución cercanos a los 200 millones de euros para las empresas distribuidoras que actualmente no están reconocidos en el marco normativo, según la Asociación Española del Gas (Sedigas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  2. 2 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  3. 3 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  4. 4

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  7. 7

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  8. 8

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  9. 9 La asturiana Anabel Montes Mier, a bordo de la flotilla internacional rumbo a Gaza
  10. 10

    Sánchez retira a la embajadora española en Israel y decreta el embargo de armas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La implantación de contadores inteligentes de gas supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para las distribuidoras

La implantación de contadores inteligentes de gas supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para las distribuidoras