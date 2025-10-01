El viceconsejero de Industria asegura que la planificación energética «incluye lo que necesitamos para no comprometer nuestro desarrollo futuro»

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha señalado esta mañana que la planificación eléctrica a 2030 incorpora todas las infraestructuras y nuevas redes ... de transporte y distribución de energía necesarias para atender las necesidades futuras de Asturias. Así se lo ha trasladado a los sindicatos UGT y CCOO y a la patronal FADE en un encuentro monográfico en el que han abordado la configuración del sistema eléctrico nacional a medio y largo plazo en términos de generación, demanda y redes de transporte.

Campo, acompañado por el director general de Energía y Minería, Javier Cueli, ha trasladado a los secretarios generales de los sindicatos, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, y al de la patronal, Alberto González, el contenido de la reunión celebrada hace dos semanas en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizart. En ese encuentro, se informó al Gobierno de Asturias de las inversiones e infraestructuras previstas para la comunidad en la próxima planificación, entre las que figura el denominado anillo central.

Según el viceconsejero, «el Ministerio ha sido muy receptivo con las necesidades de Asturias y nuestra impresión sobre la planificación es que es muy positiva, porque incluye lo que necesitamos para no comprometer nuestro desarrollo futuro». Campo ha explicado que, desde la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, se está a la espera de conocer el documento final para revisar su contenido y presentar, si cabe, las alegaciones oportunas durante el periodo de información pública.

También ha añadido que a partir de ahora lo importante será desarrollar todas las actuaciones necesarias para que el refuerzo y ampliación de la red de transporte y distribución de energía en Asturias sea una realidad. «Ahora la pelota está en nuestro tejado para tratar de facilitar de que esto llegue a buen puerto», ha precisado.