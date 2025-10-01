El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
De izquierda a derecha, Ignacio Requena, secretario de la Federación de Industria de CCOO; Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria; Javier Cueli, director general de Energía y Minería; Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT; Alberto González, secretario general de Fade y José Manuel Zapico, secretario general de CCOO.

El viceconsejero de Industria asegura que la planificación energética «incluye lo que necesitamos para no comprometer nuestro desarrollo futuro»

Juan Carlos Campo informa a UGT, CCOO y FADE del refuerzo e inversiones previstas para Asturias en la futura configuración del sistema eléctrico

E. C.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:24

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha señalado esta mañana que la planificación eléctrica a 2030 incorpora todas las infraestructuras y nuevas redes ... de transporte y distribución de energía necesarias para atender las necesidades futuras de Asturias. Así se lo ha trasladado a los sindicatos UGT y CCOO y a la patronal FADE en un encuentro monográfico en el que han abordado la configuración del sistema eléctrico nacional a medio y largo plazo en términos de generación, demanda y redes de transporte.

