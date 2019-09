Industria tratará de forzar una mesa de negociación con Vesuvius y los trabajadores El eurodiputado Jonás Fernández, con la camiseta naranja reivindicativa, junto a miembros de la plantilla y vecinos de Langreo. / J. C. ROMÁN El comité recuerda que solo quedan tres semanas para «evitar» el ERE y pide apoyo para la movilización del próximo martes LAURA CASTRO GIJÓN. Sábado, 21 septiembre 2019, 04:46

Tratan de apurar al máximo las tres semanas que les quedan para tratar de revertir el cierre de las plantas de Langreo y Miranda de Ebro, en Burgos, y conservar sus 128 empleos. Los representantes de los trabajadores son conscientes de que el tiempo juega en su contra y por eso su agenda está cada vez más llena de reuniones. La de ayer fue en el Ministerio de Industria, con el director general del ramo, Galo González Monzonís, a quien le reclamaron que mediara en el conflicto para tratar de buscar alternativas. «Le pedimos que se forme una mesa industrial con tres frentes: Vesuvius, el Gobierno central y los representantes de la plantilla», aseguró José Manuel Casado, responsable de Política Sindical de la Federación estatal de Industria de CC OO, al término del encuentro. Y la respuesta, según afirmó Casado, invita al optimismo.

«Comparte que Asturias no puede perder más tejido industrial y menos cuando hablamos de un producto de alto valor tecnológico y puntero», explicó el representante sindical, quien aseguró que el director general de Industria se comprometió a contactar con la empresa y a forzar la creación de la mesa de negociación. Los movimientos que lleve a cabo el ministerio, recordó Casado, deben ser rápidos, pues a mediados de octubre haya o no acuerdo con el ERE, la empresa ejecutará los cierres y los despidos. La situación «no tiene sentido. La empresa tiene beneficios y su producto tiene un alto valor añadido por lo que las ventas no están en riesgo. Es una deslocalización enmascarada», incidió Casado, quien remarcó que «estamos perdiendo tejido industrial en una comarca que ya está muy castigada».

En términos parecidos se expresó también el presidente del comité de empresa de Vesuvius en Langreo, Juan Manuel Suárez Baragaño, quien incidió en que «no podemos dejar que esto siga adelante porque no tiene sentido ni justificación posible». Confía en que el Ministerio de Industria consiga presionar a la multinacional para que se siente a negociar alternativas que no impliquen ni despidos ni cierres. «Si hay que tomar medidas para mejorar la producción de las plantas, lo haremos. Pero sin el ERE encima de la mesa», subrayó.

El departamento que dirige Reyes Maroto ya formó parte de manera activa en la resolución del conflicto de Alcoa. De hecho, presionó a la multinacional aluminera para sentarse a negociar en una mesa formada por el ministerio, las autonomías de Asturias y Galicia y los representantes de los trabajadores. A raíz de ella arrancaron el compromiso de Alcoa de estudiar ofertas de compra por las factorías de La Coruña y Avilés, que finalmente se vendieron al fondo industrial Parter Capital Group. La situación en este caso es diferente, pues la venta no parece ser una de las alternativas que puedan llegar a barajarse. El objetivo que se marca la plantilla ahora es convencer a la empresa de que retire el ERE.

Y tratarán de lograrlo incrementando sus movilizaciones. Hoy algunos trabajadores dormirán debajo del puente que hay entre Sama de Langreo y La Felguera para «reflejar lo que nos quiere hacer Vesuvius». Ya el martes iniciarán una marcha a pie desde la factoría de Riaño hasta la Junta General del Principado, en la que esperan contar con un apoyo masivo y superior aún al mostrado el pasado lunes en la caminata desde la planta hasta el Ayuntamiento de Langreo, en la que participaron miles de personas.