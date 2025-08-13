El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes

El INE confirma los datos adelantados: la inflación se situó el mes pasado en el 2,7%, cuatro décimas más, y el índice subyacente se elevó al 2,3%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:08

La inflación volvió a acelerar en julio hasta el 2,7% -cuatro décimas más que en junio- por segundo mes consecutivo, según ha confirmado este ... miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su dato revisado del IPC. La subida de los precios de la electricidad y, en menor medida, los carburantes han sido los reponsables de este repunte hasta su nivel más alto desde febrero. El precio de la luz se encareció en julio un 17,3% y acumula en lo que va de año incrementos muy elevados. En enero el alza interanual fue del 20,5% y en febrero, del 28,1%; pero a partir de entonces inició una senda descendente que ahora se ha interrumpido: en marzo, bajó al 12,8%; en abril, a 10,6%; en mayo, al 8,9%, y en junio, se mantuvo en el 9%, para dispararse en julio al 17,3%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  2. 2 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  3. 3

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  4. 4 Restricciones al consumo de agua: aumentan los concejos de Asturias que prohíben acciones por la escasez de lluvia
  5. 5 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  6. 6 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  7. 7

    La ministra Elma Saiz, sobre el traslado de menores migrantes a Gijón: «No han pasado ni 24 horas y ya hemos tenido que retirar una pancarta nazi»
  8. 8

    Nacho Castro, candidato a entrenar al Real Avilés
  9. 9

    Javi Rozada se despide del Real Avilés
  10. 10 Bonnie Tyler se sube hoy al escenario de Poniente, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes

La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes