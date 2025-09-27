El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El expresidente del BVE, Mario Draghi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Reuters

Un año en blanco en el apoyo de la Unión Europea al Plan del Acero

El 'informe Draghi' cumple doce meses sin que Bruselas haya dado ningún paso para la industria europea. El sector, que pide soluciones ante la falta de competitividad frente a China y EE UU, agoniza

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:49

Hace un año, en septiembre de 2024, el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, presentó en Bruselas –junto a la presidenta de la ... Comisión Europea, Ursula von der Leyen– su informe 'Más competitividad, más productividad, más Europa', también conocido como 'informe Draghi'. En el documento, el también ex primer ministro italiano marcó una hoja de ruta para que la Unión Europea gane peso económico y político y apueste por la autonomía estratégica frente a la dependencia exterior. Entre otras cosas, el plan presentado urgía a los Veintisiete a invertir unos 800.000 millones al año para poder competir contra Estados Unidos y China. Todo ello para frenar la desindustrialización de los sectores más intensivos en energía, que sufren costes de la electricidad notablemente más elevados en el Viejo Continente respecto a otras regiones.

