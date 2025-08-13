La inflación repunta en Asturias al 3,1% por la factura de la luz y el impacto del turismo

La inflación repunta en Asturias con fuerza, por encima de la barrera del 3%. En concreto, el Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó en ... julio una variación interanual del 3,1%, frente al 2,5% registrado en junio. El principal motivo de este notable incremento es el encarecimiento del grupo que comprende electricidad, el gas y otros combustibles, que elevó sus costes un 11,4%, frente al 5,4% del mes anterior al analizado. A ello ha contribuido la 'receta' de Red Eléctrica para reforzar el sistema desde el gran apagón que se produjo el 28 de abril, es decir, a la mayor presencia de los ciclos combinados de gas en el 'mix' energético, en detrimento de las renovables. También empuja el precio de la energía al alza el uso más frecuente del aire acondicionado para aliviar las altas temperaturas.

Precisamente, la utilización de estos dispositivos se incrementa, asimismo, por el auge del turismo, que también tiene su impacto en los alojamientos, que se encarecieron un 14,9%, frente al 6,3% de junio; así como los servicios de transporte, que avanzaron del 2,8% al 8,3%. Por su parte, los restaurantes y hoteles son un 6,1% más caros que hace un año, una décima más que en el sexto mes de 2025. Asimismo, se encarecieron los alimentos, aunque de forma más moderada que en meses atrás, cuando fueron los principales responsables de la subida del IPC. En detalle, anotaron el mismo porcentaje que el índice general, un 3,1%, cuatro décimas más.

En el sentido contrario, hay otros productos y servicios de la cesta de la compra que moderan su subida en Asturias, como las bebidas alcohólicas y el tabaco, que pasan del 4,5% al 3,9%, y el vestido y el calzado, que suavizan sus precios aún más, del 5,7% al 3,9%. Por su parte, las comunicaciones también aminoran su encarecimiento hasta el 0,5% desde el 1,8% de junio, así como los muebles y artículos del hogar, del 0,8% al 0,4%, y la sanidad, del 1,5% al 1,3%. El único precio que baja es el del ocio y la cultura, un -0,2%, una décima menos.