Clientes en el mercado de El Fontán, en Oviedo. A. Piña

La inflación repunta en Asturias al 3,1% por la factura de la luz y el impacto del turismo

La electricidad, gas y otros combustibles se encarecen un 11,4% respecto a julio del pasado año, frente al 5,4% de junio; los alojamientos pasan del 6,3% al 14,9%

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:05

La inflación repunta en Asturias con fuerza, por encima de la barrera del 3%. En concreto, el Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó en ... julio una variación interanual del 3,1%, frente al 2,5% registrado en junio. El principal motivo de este notable incremento es el encarecimiento del grupo que comprende electricidad, el gas y otros combustibles, que elevó sus costes un 11,4%, frente al 5,4% del mes anterior al analizado. A ello ha contribuido la 'receta' de Red Eléctrica para reforzar el sistema desde el gran apagón que se produjo el 28 de abril, es decir, a la mayor presencia de los ciclos combinados de gas en el 'mix' energético, en detrimento de las renovables. También empuja el precio de la energía al alza el uso más frecuente del aire acondicionado para aliviar las altas temperaturas.

