Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
El presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas, Javier Sáenz de Jubera, en la sede de la compañía. Pablo Nosti

Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas: «La minería te enseña a valorar las cosas importantes de la vida»

«Yo ya era consciente de que, en un momento determinado, tenía que irme y de que había que buscar el momento más adecuado»

Carlos García-Ovies

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:22

El asturiano Javier Sáenz de Jubera (Mieres, 1957) anunció ayer que el próximo 31 de diciembre se jubilará y dejará de ser presidente de ... TotalEnergies Electricidad y Gas. Afronta esta nueva etapa consciente de que ha tenido «mucha suerte» en la vida y con la convicción de que, después de 46 años de trayectoria laboral, «existen más cosas que el trabajo».

