Luis Rodríguez-Ovejero, Premio Talento en la Ingeniería 2025 a la mejor trayectoria

El jurado del Premio Talento en la Ingeniería, impulsado por la Fundación Caja Rural de Asturias y la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI), ... falló este martes a los distinguidos en su undécima edición. En la categoría 'Trayectoria', el galardonado es Luis Rodríguez-Ovejero, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, becario Fulbright y doctor por la Universidad de Londres, además de poseer formación directiva en IESE (MBA) y Harvard (OPM). El jurado destacó su dilatada carrera ligada a la tecnología y la innovación y su liderazgo como presidente y CEO del Grupo Satec, fundado por Rodríguez-Ovejero en 1987 y hoy referente internacional con más de 1.400 profesionales, presencia en siete países y proyectos en más de 20.

En la categoría 'Futuro', el premiado es Iván Jares Salguero, graduado en Ingeniería de Tecnologías Mineras y máster en Ingeniería de Minas por la Universidad de Oviedo y doctorando en Ingeniería de Corrosión, además de estar cursando un máster en administración de empresas. El jurado subrayó su perfil emprendedor y su impulso al instituto STEM MinesTech —del que es cofundador y presidente—, así como su intraemprendimiento en DSP Solar como director de Proyectos Industriales.

La sesión fue presidida por Fernando Martínez, presidente de la Fundación Caja Rural de Asturias, y actuó como secretaria Inés Suárez Ramón, directora de la Escuela Politécnica de Ingeniería. El director de EL COMERCIO, Ángel González, formó parte del jurado, junto con, entre otros, representantes de la fundación, la EPI, SacyrProyecta, las tres cámaras de comercio, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, además de los premiados en 2024, Javier Sáenz de Jubera y Cristina León Vallina. La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo mes de noviembre.