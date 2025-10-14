El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Rodríguez-Ovejero. E. C.

Luis Rodríguez-Ovejero, Premio Talento en la Ingeniería 2025 a la mejor trayectoria

Iván Jares Salguero es distinguido en la categoría de 'Futuro' por su perfil emprendedor

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 17:11

El jurado del Premio Talento en la Ingeniería, impulsado por la Fundación Caja Rural de Asturias y la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI), ... falló este martes a los distinguidos en su undécima edición. En la categoría 'Trayectoria', el galardonado es Luis Rodríguez-Ovejero, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, becario Fulbright y doctor por la Universidad de Londres, además de poseer formación directiva en IESE (MBA) y Harvard (OPM). El jurado destacó su dilatada carrera ligada a la tecnología y la innovación y su liderazgo como presidente y CEO del Grupo Satec, fundado por Rodríguez-Ovejero en 1987 y hoy referente internacional con más de 1.400 profesionales, presencia en siete países y proyectos en más de 20.

