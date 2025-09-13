El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios trabajando en una torre de alta tensión, en Gijón. Reuters
María Calvo, presidenta de Fade

El anillo central: la llave del futuro industrial de Asturias

Es la infraestructura que puede liberar la energía disponible, atraer inversiones y garantizar que Asturias siga siendo una región de empleo y de futuro

María Calvo

María Calvo

Oviedo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:36

Asturias siempre ha sido tierra de industria. Nuestro pasado y nuestro futuro están íntimamente ligados a la energía. En ella residió nuestra prosperidad y de ... ella depende hoy nuestra supervivencia. Ahora, cuando Europa nos exige descarbonizar y modernizar nuestras fábricas, descubrimos que el gran obstáculo no es la falta de proyectos, talento o voluntad. Es algo mucho más básico: la red eléctrica no tiene capacidad para acompañarnos en este salto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  4. 4

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  5. 5 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  6. 6

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  9. 9 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  10. 10

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El anillo central: la llave del futuro industrial de Asturias

El anillo central: la llave del futuro industrial de Asturias