El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clientes, en la pescadería de un supermercado masymas. E. C.

Masymas traspasa a Froiz sus tres supermercados de León

La operación «refuerza la relación entre la empresa asturiana y la gallega», ambos socios en la central de compras y servicios Euromadi, y garantiza la continuidad del empleo y el servicio

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 11:14

Hijos de Luis Rodríguez, S.A. y Supermercados Froiz han anunciado este martes la integración de tres tiendas masymas en la provincia de León ... a la red de establecimientos propios de Froiz, como parte de una operación de compraventa que incluye la subrogación íntegra de los equipos humanos vinculados a dichas tiendas. La transacción, que se hará efectiva a partir del 1 de septiembre, garantiza la continuidad laboral de toda la plantilla, «reafirmando el compromiso de ambas compañías con el empleo de calidad y el desarrollo económico local».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  2. 2

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  5. 5 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  6. 6

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  7. 7 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido
  8. 8

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  9. 9 263 sanciones, la mayoría por drogas, solo en las fiestas del último fin de semana en Asturias
  10. 10 El Principado suspende temporalmente las licencias para parques de baterías «ante la alarma social que se estaba generando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Masymas traspasa a Froiz sus tres supermercados de León

Masymas traspasa a Froiz sus tres supermercados de León