El mercado de criptomonedas alcanza los cuatro billones

«Será una gran semana», vaticinó el pasado lunes David Bailey, asesor económico del presidente Donald Trump, augurando en redes sociales que el bitcóin podría ... pulverizar un nuevo récord en un momento de renovado apetito inversor por este activo. Siete días después, la divisa digital más popular del planeta se mueve en zona de máximos históricos y su valor de mercado -2,33 billones de dólares- le ha llevado a empatar con gigantes de Wall Street como Amazon y a superar a Meta, la matriz de Facebook e Instagram.

Este movimiento que le ha llevado a revalorizarse en el año cerca de un 30%, ha venido precedido de la creciente expectativa de que la Reserva Federal (Fed) rebaje los tipos de interés -incentivando la inversión en activos de riesgo, como las criptomonedas- pero sobre todo, el impulso de la Administración de EE UU.

Por un lado, con la creación de una reserva nacional de bitcóin que, en opinión de los analistas, manda una clara señal de legtimidad y estabilidad al mercado. Y, por otro, con una orden ejecutiva que permite incluir criptomonedas en planes de pensiones como los 401(k). Hasta ahora, la mayoría de las carteras de jubilación de EE UU están concentradas en acciones, bonos y fondos indexados al S&P 500.

Estas decisiones han reforzado la confianza institucional y de largo plazo sobre este activo. «Los inversores institucionales poseían 1,86 millones de bitcóin en agosto, frente a los 1,25 millones de octubre de 2024. Este desarrollo se ha visto impulsado por el lanzamiento de ETFs --fondos cotizados que se negocian en Bolsa como una acción- de bitcóin al contado en EE UU y una regulación más clara», afirma Maximilian Wienke, analista de eToro.

Las cifras son incontestables: la valoración conjunta de este mercado alcanzó esta semana 4 billones de dólares de capitalización, según CoinMarketCap. Aunque es el bitcóin -que representa casi el 60% de la capitalización total- la que marca el paso al resto de monedas digitales, no ha sido la única responsable de este renacer. Ethereum, la segunda divisa más popular, también ha contribuido a impulsar las cotizaciones de las veinte principales divisas en los últimos siete días y ya ha superado el valor en Bolsa de Netflix o Mastercard.

La capitalización del bitcóin superó esta semana la de Amazon y Ethereum a Netflix y Mastercard

Los anuncios de aranceles de Trump en abril hundieron a ethereum hasta los 1.300 dólares y cuatro meses después, cotiza en el nivel de los 4.700 dólares, un 240% más y a unos 200 dólares del máximo histórico que alcanzó en noviembre de 2021. La recuperación ha sido vertiginosa gracias a la entrada del dinero institucional proveniente de los ETF de bitcóin y ethereum, que fueron aprobados por el regulador estadounidense y que empezaron a cotizar en enero y julio de 2024, respectivamente.

En este entorno, las 'stablecoins' -criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable a lo largo del tiempo- han continuado afianzándose como como una infraestructura esencial en los pagos globales. «Los volúmenes de transacción se han mantenido cerca de máximos históricos, alcanzando aproximadamente los 2,1 billones de dólares en julio, y siguen superando a los volúmenes globales de Visa desde finales de 2024», apuntan desde Binance Research.