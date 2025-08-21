El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, caminan juntos, antes de la conferencia anual sobre política monetaria de la Fed de Kansas City, en Jackson Hole, Wyoming Reuters

Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump

El diagnóstico que haga Powell este viernes en el evento de banqueros centrales en Jackson Hole marcará la deriva de la política monetaria a nivel global

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:53

El futuro de la política monetaria global se decide en las Montañas Rocosas. Jackson Hole, en el idílico valle de Wyoming (EE UU), es el ... escenario en el que todos los agostos por estas fechas acoge la reunión informal de los principales banqueros centrales del mundo durante cuatro días para abordar asuntos que influyen en la economía global y se lanzan distintos mensajes en clave de política monetaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»
  2. 2 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  3. 3

    Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar
  4. 4

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  5. 5 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  6. 6 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  7. 7 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  8. 8 El inicio de Garitano como entrenador del Sporting, con números de ascenso
  9. 9 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  10. 10 Los bomberos urgen incorporar los 40 efectivos pendientes y denuncian su falta de estabilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump

Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump