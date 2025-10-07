El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un trabajador de una empresa de calderería pesada. D. Arienza

El metal reclama «una planificación legal y fiscal» adecuada ante la subida de costes

La escalada de los precios del transporte y la energía amenaza la competitividad de un sector que aporta un 11% al PIB asturiano

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 17:19

El metal advierte del impacto que puede tener la nueva escalada de costes operativos que afronta el sector en la competitividad de las empresas. ... La patronal nacional, Confemetal –a la que pertenece la asturiana, Femetal–, alertó ayer de esta preocupante circunstancia, tras recabar información de sus asociados y plasmarla en el último Informe de Sentimiento Económico del Sector del Metal, que elabora cada trimestre. Para atajar esta coyuntura adversa, reclama «una planificación legislativa y fiscal capaz de impulsar a la industria, con el objetivo de recuperar peso sobre el conjunto de la economía nacional, competir con el entorno global y acometer una reindustrialización inteligente en el entorno europeo».

