El metal reclama «una planificación legal y fiscal» adecuada ante la subida de costes

El metal advierte del impacto que puede tener la nueva escalada de costes operativos que afronta el sector en la competitividad de las empresas. ... La patronal nacional, Confemetal –a la que pertenece la asturiana, Femetal–, alertó ayer de esta preocupante circunstancia, tras recabar información de sus asociados y plasmarla en el último Informe de Sentimiento Económico del Sector del Metal, que elabora cada trimestre. Para atajar esta coyuntura adversa, reclama «una planificación legislativa y fiscal capaz de impulsar a la industria, con el objetivo de recuperar peso sobre el conjunto de la economía nacional, competir con el entorno global y acometer una reindustrialización inteligente en el entorno europeo».

Los principales resultados de la encuesta apuntan a una percepción de aumento de costes operativos en el tercer trimestre que se mantendrá en el cuarto y que «afectará de forma negativa a la actividad del sector». El informe considera una escala de cinco posibles niveles de respuesta: descenso significativo, descenso leve, estabilidad, aumento leve y aumento significativo, medidos en un rango de cero a cien, siendo 50 el punto de equilibrio.

La energía anota 62,1 puntos en el tercer trimestre y 61,4 previstos en el cuarto, mientras que el transporte registra 61 y 62,9 puntos y es un factor «especialmente tensionado», mientras que las materias primas acusan una presión sostenida con 61,6 puntos en verano y 59,6 al cierre del año, «lejos de la estabilidad». Aunque el empleo y la facturación se mantienen en terreno de crecimiento, apunta Confemetal, lo hacen «con un ritmo más moderado». Así, los puestos de trabajo continúan estables en la mayoría de empresas, con expectativas de ligero incremento en el cuarto trimestre (52,1 puntos), con lo que este indicador presenta una gran regularidad. Por su parte, la facturación, tras un arranque de año optimista, «se enfría y se sitúa en niveles de crecimiento leve (54,3 puntos previstos en el cuarto trimestre)».

En paralelo, el comercio exterior –esencial para el metal asturiano y español– «muestra signos de optimismo y apunta a una recuperación, entrando en terreno de crecimiento por primera vez en cinco trimestres». Según la proyección de los encuestados, las exportaciones repuntan y se proyecta un aumento de cara al cierre de 2025, cuando un 32% de las empresas participantes esperan mejorar sus ventas fuera del territorio nacional.

De este modo, aunque los datos extraídos de la encuesta reflejan unas expectativas moderadamente positivas en términos de facturación, empleo y exportaciones, existe «el temor de que la presión de los costes frene su crecimiento potencial y afecte a su competitividad». El metal es un pilar sólido de la economía asturiana, ya que aporta el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y da empleo a 32.400 trabajadores, según recoge el último informe de coyuntura publicado por Femetal, correspondiente al primer trimestre de este año. Además, sus exportaciones representan el 63,8% del valor total de las ventas a otros países de las empresas de la región.