Un trabajador realiza tareas de reparación en la plataforma de un camión, en una empresa de Gijón. D. Arienza

La producción del metal asturiano crece un 3,5%, pero las exportaciones caen un 13,2%

El sector mejora su actividad y el nivel de empleo, pero evidencia el impacto de los conflictos geopolíticos en el comercio internacional

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:52

El metal asturiano mejora su producción, aunque ya evidencia el impacto de los conflictos geopolíticos que sacuden al mundo. Así lo demuestran los datos correspondientes ... al primer trimestre del año recopilados por la patronal asturiana del sector, Femetal, que señalan un aumento del 3,56% del Indicador de Producción Industrial del Metal (Ipimet) respecto al mismo periodo de 2024. A este resultado positivo contribuyeron todas las ramas de actividad, sobre todo, la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (+13,52%) y la fabricación de otro material de transporte (+13,03%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

