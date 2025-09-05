La patronal Unesid reclama proteger el acero europeo con un arancel del 50%

La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) -a la que pertenece Arcelor- da un paso al frente ante las dificultades que atraviesa el sector, agravadas por ... la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos, que mantiene el arancel del 50% al acero que entra en el país. Por ello, trasladó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa su «profunda preocupación» debido a la situación actual del comercio internacional de este producto y al impacto que las medidas en curso están teniendo en el sector.

Así, considera imprescindible que el nuevo instrumento de defensa comercial de la Comisión Europea «corrija los fallos actuales y sea altamente efectivo», y solicita al Gobierno de España que defienda en Bruselas un mecanismo que «reduzca sustancialmente las importaciones hasta niveles de 2012-2013, que aplique un arancel fuera de cuota del 50% en línea con Estados Unidos y sin exenciones por país, que exija el criterio 'melted & poured' (fundido y vertido) para garantizar la trazabilidad del acero y que extienda la protección a los códigos arancelarios de productos transformados en riesgo, con un arancel sin contingentes». Unesid subraya que estas condiciones son necesarias para salvaguardar una industria estratégica para España y Europa, que está inmersa en un proceso de descarbonización y aporta empleo de calidad, innovación y liderazgo en economía circular.

Además, confía en que el Ejecutivo impulse «de manera decidida» esta posición ante la Comisión Europea, con el fin de asegurar un marco equilibrado y justo que «refuerce la autonomía industrial europea y proteja a los usuarios de acero frente a prácticas comerciales desleales».

En una carta enviada al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la patronal siderúrgica recuerda que la imposición de un arancel del 50% en Estados Unidos supone, en la práctica, el «cierre» de ese mercado para el acero europeo y provoca el desvío de flujos comerciales hacia Europa desde terceros países. Esta presión adicional, que establece «un escenario de alto riesgo para la viabilidad del sector», se extiende también a los clientes y al consumo de acero en España y en la Unión Europea, con un «efecto negativo directo» en la competitividad y la viabilidad de la industria».

En este sentido, Unesid destaca que el actual sistema de salvaguardia europeo «no ha sido eficaz, ya que, pese a sus sucesivas revisiones, no ha conseguido evitar el incremento de las importaciones y la pérdida de clientes». Desde 2018, y mientras el consumo de acero en la UE ha caído un 16%, los contingentes de importación han aumentado un 23%, apunta, «agotándose en muchos casos de forma inmediata y sin lograr un efecto disuasorio real». Además, se ha producido un incremento significativo de las importaciones de productos transformados con alto contenido en acero.

«Europa no puede permitirse un instrumento de defensa comercial débil. Si no actuamos ahora, el mercado europeo se verá inundado de importaciones desleales que ponen en riesgo a toda la cadena de valor del acero», señala Carola Hermoso, directora general de Unesid.