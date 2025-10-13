El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El exdirector general de Santa Bárbara Sistemas, Juan Escriña, explica a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el proceso de fabricación de los VCR 8x8 Dragón, durante una visita a la fábrica de armas de Trubia. Álex Piña

El Ministerio de Defensa se niega a validar los VCR 8x8 recibidos porque continúan teniendo fallos

Un fallo en la transmisión de Sapa –uno de los socios de Tess Defence– provocó la paralización el pasado jueves de unas pruebas de este blindado que se fabrica en Trubia

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:30

El megacontrato para dotar al Ejército de Tierra de los vehículos de combate sobre ruedas (VCR) 8x8 Dragón, adjudicado por 2.500 millones de euros ... a Tess Defence –el consorcio liderado desde hace unos meses por Indra y en el que participan también Santa Bárbara, Sapa y EM&E– acumula numerosos retrasos por unos fallos que, a priori, ya estaban resueltos. Sin embargo, según ha podido conocer el diario ABC –diario del grupo Vocento, al cual pertenece EL COMERCIO– de fuentes cercanas al Ministerio de Defensa y del ámbito militar, los responsables de probar y validar las unidades entregadas hasta ahora –que se fabrican de Trubia y Alcalá de Guadaíra– no están dispuestos «a poner su firma mientras no estén solucionadas todas las incidencias que han surgido en los últimos tiempos, respecto a los requisitos incluidos y exigidos en el contrato del programa».

