Consejos prácticos para unas vacaciones en autocaravana

Alba Llano Olay Gijón Sábado, 27 de junio 2020, 16:26 Comenta Compartir

A pesar de que el sector del Caravaning no ha estado viviendo en los últimos años su mejor temporada, este verano todo apunta a que sí lo hará. Y es que el Covid-19 ha cambiado por completo nuestras necesidades y con ello también nuestras preferencias a la hora de viajar. ¿La razón? Las autocaravanas son capaces de asegurarnos unas vacaciones sin aglomeraciones en los transportes o en las largas colas del aeropuerto o las estaciones, además de que favorecen las medidas de higiene y aislamiento ya que cuentan con sus propios espacios como una vivienda particular, un detalle que garantizará un plus de seguridad frente al Covid-19.

Y aunque habrá algún que otro afortunado que ya tenga en su poder una de esas casas sobre ruedas o quien ya tenga planificado desembolsar su dinero en una nueva. Lo que está claro es que el alquiler de autocaravanas será uno de los fuertes este verano.

Así que si ya te estás planteando que este sea tu primer verano viajando con este tipo de vehículo vivienda, aquí hemos preparado un listado de cosas que tendrás que tener en cuenta antes de empezar tu viaje. Toma nota.

Infórmate sobre las normas de circulación

Si este va a ser tu primer viaje en autocaravana debes informarte antes sobre las normas de circulación aplicadas para este tipo de vehículos que podrás consultar en la web de la Dirección General de Tráfico (DGT). Recuerda que las autocaravanas se consideran vehículos tipo M1 que están destinados al transporte de pasajeros y que no tienen más de 8 asientos.

Planifica tu ruta

El simple hecho de planificar tu ruta y el destino te hará este primer viaje mucho más fácil y evitará que puedas llegar a perderte evitando así riesgos o posibles incidentes por falta de experiencia. Tampoco deberás olvidarte de programar las paradas y de informarte sobre los servicios que ofrecen los estacionamientos, ya que el descanso durante la conducción también es primordial.

También es importante que te informes sobre las áreas para autocaravanas y las ordenanzas municipales de los lugares en los que vayas a parar ya que en algunas podemos encontrarnos con prohibiciones.

Cuidado en los centros urbanos

Para evitar sustos, lo mejor será que revisemos bien la normativa vigente de cada una de las ciudades por las que pasaremos o en la que vayamos a quedarnos ya que a veces podremos encontrarnos con contradicciones legales.

No es lo mismo estacionar que acampar

La diferencia entre estacionar y acampar puede parecer sencilla pero necesitarás saber bien todas las diferencias para evitar posibles multas.

Una de las diferencias fundamentales es que cuando una autocaravana está estacionada deberá ocupar el mismo volumen que cuando está en movimiento, esto quiere decir que no podrás tener desplegados toldos, tampoco abierta la claraboya o ventanas abatibles, sillas o mesas fuera. Por otro lado, la superficie que apoye con el suelo solo podrán ser las cuatro ruedas y no ningún tipo de calzo o escaleras.

En cambio acampar requeriría incumplir alguna de estas normas señaladas anteriormente, pero para evitar sustos o sanciones siempre tendrás que acampar en zonas habilitadas para ello y teniendo en cuenta la normativa de cada Comunidad Autónoma.

Olvídate de las prisas

Nuestra recomendación es que te olvides de las prisas al volante y no solo porque evitar forzar el motor es una de las mejores maneras de ahorrar en el gasto de combustible, sino porque viajar en autocaravana implica esa libertad de poder olvidarnos por unos días u horas del reloj y más si estamos disfrutando de unas vacaciones.

Te recomendamos que disfrutes de cada momento dentro y fuera de la autocaravana y de los muchos paisajes que recorreras con ella. Una serie de experiencias que te ayudarán a desconectar y recordar estas vacaciones como un momento único y diferente.