Nace la Asociación de Renovables y Eficiencia Energética de Asturias

La Asociación de Renovables y Eficiencia Energética del Principado de Asturias (Arepa) acaba de ver la luz gracias a la iniciativa de las 27 ... compañías que la componen. La idea era constituir una entidad más dirigida a las pequeñas y medianas empresas y encontrar así mejor encaje que el que ofrecen las grandes patronales nacionales del sector que, aunque varias de ellas tienen delegaciones en la comunidad, están más enfocadas a las firmas de mayor tamaño. Al menos, así lo entienden los impulsores de esta iniciativa, que planean presentarse en sociedad en el mes de septiembre, una vez acabado el parón estival.

Su presidente, Moisés Garrido, gerente de MYA Fotovoltaica, explica que están satisfechos con este inicio, que hace palpable el interés del sector en sumar fuerzas para defender sus intereses. Aglutina a empresas que se dedican a diferentes actividades dentro del campo de las energías limpias, desde la solar hasta el alumbrado eficiente, pasando por la arquitectura y la formación sobre Certificados de Ahorro Energético (CAE). «Vimos un nicho de oportunidad porque creemos que hay muchas empresas que se van a centrar en este ámbito», explica el presidente de Arepa.

Aunque todavía no se ha presentado oficialmente, la entidad ya se ha puesto en marcha y ha conseguido un contrato público con el Ayuntamiento de Gijón. Se trata de una iniciativa encaminada a la recualificación de trabajadores para darles formación en este sector, que requiere de mano de obra especializada. El curso –que se denomina EnergIA, en referencia a la inteligencia artificial– tendrá una duración de 400 horas y capacidad para 18 alumnos. Además, existe un compromiso de contratación, por parte de las empresas asociadas en la Asociación de Renovables y Eficiencia Energética del Principado, para emplear a diez de ellos durante un año.

Por su parte, el Ayuntamiento gijonés financiará parte de los costes durante ese periodo. Según explica el presidente de esta nueva asociación sectorial, ya está abierto el periodo de selección de alumnos y el inicio del curso está fijado para el próximo 15 de septiembre.