Paneles solares sobre un tejado. E. C.

Nace la Asociación de Renovables y Eficiencia Energética de Asturias

Cerca de una treintena de empresas integran esta entidad, que ya ha obtenido un contrato público para formar trabajadores en Gijón

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:28

La Asociación de Renovables y Eficiencia Energética del Principado de Asturias (Arepa) acaba de ver la luz gracias a la iniciativa de las 27 ... compañías que la componen. La idea era constituir una entidad más dirigida a las pequeñas y medianas empresas y encontrar así mejor encaje que el que ofrecen las grandes patronales nacionales del sector que, aunque varias de ellas tienen delegaciones en la comunidad, están más enfocadas a las firmas de mayor tamaño. Al menos, así lo entienden los impulsores de esta iniciativa, que planean presentarse en sociedad en el mes de septiembre, una vez acabado el parón estival.

