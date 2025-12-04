El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Biofábrica de Ence en Navia. Jesús Manuel Pardo

La negociación de Ence termina sin acuerdo y aboca a que el recorte se efectúe con un ERE

Empresa y sindicatos no llegaron a un punto común sobre las condiciones para la salida de entre 25 y 29 trabajadores

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:04

Comenta

No fue posible el acuerdo entre Ence y los sindicatos en el marco del diálogo informal entablado para recortar entre 25 y 29 empleos ... de la planta de Navia mediante prejubilaciones y bajas incentivadas. Las partes no llegaron este jueves a un punto común sobre las condiciones de salida de estos trabajadores, con lo que se cerraron las conversaciones y el recorte queda abocado a efectuarse mediante un expediente de regulación de empleo (ERE) –como en Pontevedra–, por el que se calcula un recorte de 97 puestos. Al menos, eso fue lo que trasladó la compañía de celulosa en el anterior encuentro si no se lograba un pacto. Precisamente, Ence incidió ayer, a través de un comunicado, en sus argumentos para iniciar un procedimiento de despido colectivo.

