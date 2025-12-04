La negociación de Ence termina sin acuerdo y aboca a que el recorte se efectúe con un ERE

No fue posible el acuerdo entre Ence y los sindicatos en el marco del diálogo informal entablado para recortar entre 25 y 29 empleos ... de la planta de Navia mediante prejubilaciones y bajas incentivadas. Las partes no llegaron este jueves a un punto común sobre las condiciones de salida de estos trabajadores, con lo que se cerraron las conversaciones y el recorte queda abocado a efectuarse mediante un expediente de regulación de empleo (ERE) –como en Pontevedra–, por el que se calcula un recorte de 97 puestos. Al menos, eso fue lo que trasladó la compañía de celulosa en el anterior encuentro si no se lograba un pacto. Precisamente, Ence incidió ayer, a través de un comunicado, en sus argumentos para iniciar un procedimiento de despido colectivo.

Recordó que, tras sumar cuatro trimestres consecutivos de pérdidas, ha puesto en marcha un Plan de Eficiencia y Competitividad que se desarrollará en el periodo 2025-2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la adopción de soluciones de inteligencia artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos. La ejecución de los proyectos de los que se compone este plan «implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027». Estas amortizaciones de puestos, abundó, «exigen llevar a cabo inversiones previas que permitan automatizar tareas o mejorar los procesos actuales, algunas de las cuales se han realizado ya en 2025».

De forma paralela a este plan, recordó que sigue su curso el proyecto de descarbonización de la biofábrica de Navia, que permitirá el acondicionamiento del parque de maderas y la sustitución del gas natural por biomasa en los hornos de cal. Con esta actuación, se reducirán en un 60% las emisiones y hasta en ocho millones al año los costes de producción.