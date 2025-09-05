El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Oliu: «Esta oferta es incluso peor que la que ya rechazó el consejo del Sabadell en 2024»

El presidente del banco catalán argumenta que, en los últimos 16 meses, su entidad se ha revalorizado un 108%, frente al 55% de BBVA

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:42

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado este viernes, tras la publicación del folleto por parte de la CNMV y conocerse la ... oferta de BBVA, que esta «es incluso peor que la que ya valoró y rechazó el consejo de administración en mayo de 2024, porque infravaloraba el proyecto en solitario de nuestra entidad». Según ha explicado, Banco Sabadell se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA en los últimos 16 meses, mientras que la propuesta sigue siendo una acción de BBVA más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 títulos de Banco Sabadell.

