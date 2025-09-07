El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un conductor llena el depósito de su coche. R. C.

La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo

Se trata del séptimo alza desde abril con el objetivo de recuperar cuota de mercado ante las presiones de Trump aunque sea a costa de precios más bajos

C. P. S.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:00

En un escenario de contención del precio del petróleo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo un nuevo aumento ... de la producción de crudo para octubre, aunque en este caso menor que en los últimos meses, de 137.000 barriles, debido a un debilitamiento de la demanda mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  3. 3 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  4. 4 Paso atrás del Sporting
  5. 5 Barbón condena el ataque a la universidad pública para promocionar a la privada
  6. 6 Fallece un motorista de 71 años en un accidente en Gijón
  7. 7 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  8. 8 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025
  9. 9

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico
  10. 10

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo

La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo