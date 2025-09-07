La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo

En un escenario de contención del precio del petróleo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo un nuevo aumento ... de la producción de crudo para octubre, aunque en este caso menor que en los últimos meses, de 137.000 barriles, debido a un debilitamiento de la demanda mundial.

«Ante un panorama económico global estable y unos fundamentos de mercado considerados sólidos, reflejados en los bajos inventarios de crudo, los ocho países participantes decidieron aplicar un ajuste (subida) de producción de 137.000 barriles diarios», ha informado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

Este es el séptimo aumento desde abril, cuando aumentaron la producción en 137.000 barriles diarios, después sorprendieron al triplicar el incremento mensual (hasta 411.000 bd) en mayo, junio y julio, para volver a acelerarlo en agosto y septiembre (547.000 bd).

Giro en la estrategia

Con esta nueva subida, la OPEP+ ha incrementado desde abril en 2,6 mbd su producción, alrededor del 2,5% de la demanda mundial, con el objetivo de reforzar su cuota de mercado en medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para abaratar los precios del petróleo.

Los analistas ven en esta política un giro en la estrategia de la OPEP+, impulsado principalmente por Arabia Saudí, a favor de recuperar cuota de mercado asumiendo precios más bajos, en lugar de la política de apuntalar los precios mediante fuertes recortes de las extracciones.

Los países volverán a reunirse el próximo 5 de octubre.