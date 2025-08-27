El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Segunda reunión de Carlos Cuerpo con los sectores afectados por los aranceles de EE UU C. P. S.

El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU

Un 68% del comercio agroalimentario español queda en riesgo por el pacto, según las asociaciones agrarias que piden a la UE que «afloje la presión burocrática» para ser competitivas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:39

Veinticuatro entidades agroalimentarias han exigido este miércoles compensaciones económicas al Gobierno español por los efectos que tendrá sobre el sector el acuerdo arancelario rubricado hace ... seis días por la Unión Europea y Estados Unidos, que contempla un arancel del 15% a los productos europeos. En el marco de la segunda reunión de la ronda de contactos del Ejecutivo con los sectores más afectados por la política comercial estadounidense, las principales asociaciones del campo español han reclamado al ministro de Economía Carlos Cuerpo y el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, que la Unión Europea «afloje la presión burocrática y de condiciones artificiales» que, a su jucio, se les están imponiendo. «Si no, no seremos competitivos», ha trasladado a la salida del encuentro el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  2. 2

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  5. 5

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  6. 6 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8 Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
  9. 9 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  10. 10 ¿Cuándo lloverá en Asturias? La previsión del tiempo para este miércoles, 27 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU

El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU