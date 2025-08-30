El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Óscar López. Archivo

Óscar López cancela su asistencia al mayor foro de digitalización tras la polémica por un contrato con Huawei

El ministro se borra del evento in extremis después de que Transformación Digital tumbara sin previo aviso un contrato de Red.es y Telefónica, valorado en 10 millones, para trabajar con equipos de la firma china

Edurne Martínez
José A. González

Edurne Martínez y José A. González

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:05

Baja de última hora en la agenda del trigésimo noveno Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic, la asociación representante del ... sector de la industria digital en España. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha declinado su participación horas después de que se conociera que su departamento, sin comunicarlo a las partes, cancelara un contrato entre Red.es, Defensa y Telefónica con equipos de Huawei.

